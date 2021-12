L’escale encerra atividades de loja do Centro, mas permanece no delivery

O L’escale localizado na rua Floriano Peixoto encerrará suas atividades a partir de sexta-feira, 31 de dezembro, e estará somente no delivery

O restaurante L’escale encerrará as atividades de uma de suas unidades no Centro. O lugar funcionará somente até sexta-feira, 31 de dezembro, e depois seguirá atuando por meio de delivery.

O espaço, localizado na rua Guilherme da Rocha, é um dos ambientes privados de Fortaleza que conserva o patrimônio histórico da Cidade, mantendo sua estrutura original.

Em outubro deste ano, o empreendimento já havia fechado sua confeitaria e continuado apenas com a fabricação de salgados. “Foi muito bom compartilhar com vocês tantos momentos e histórias. Essa troca foi enriquecedora e, para nós, um grande aprendizado”, escreveu em comunicado.

O L’escale da avenida Heráclito Graça continuará funcionando em seu horário regular, entre as 8 horas e as 18 horas, diariamente. O restaurante também poderá ser encontrado no aplicativo iFood.

