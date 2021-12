Amazon Prime Video em janeiro: veja lançamentos de séries e filmes

O Amazon Prime Video divulgou todos os títulos que chegam ao seu catálogo em janeiro. Um dos destaques é “The Tender Bar”, dirigido por George Clooney e protagonizado por Ben Affleck.

Adaptação do livro de memórias do jornalista e romancista J. R. Moehringer, a história acompanha o autor em sua trajetória quando ainda era uma criança. Ele nunca teve o pai presente e, por isso, foi criado por seu tio.

Ele é incentivado a ir para a faculdade e ter uma carreira. Ao aprofundar-se nos seus estudos, começa a viver o amor e as aventuras da juventude com os ensinamentos do familiar que lhe criou.

Também haverá “Hotel Transilvânia: Transformonstrão”, uma animação original do streaming. No quarto filme da franquia, Van Helsing projeta uma invenção que transforma humanos em monstros. A partir disso, Drac e seus amigos são transformados em pessoas.

Uma nova série será “As We See It”, que acompanha Jack (Rick Glassman), Harrison (Albert Rutecki) e Violet (Sue Ann Pien), três jovens adultos no espectro autista. Os protagonistas tentam conseguir empregos, fazer amigos e ainda precisarão lidar com situações amorosas.

Com a ajuda de suas famílias e outras amizades, eles vivenciam os problemas típicos da vida adulta. Série também conta com Sosie Bacon, Chris Pang e Joe Mantegna no elenco.

Amazon Prime Video em janeiro

01/01

- After: Depois do Desencontro

- Clube do Terror (temporada 2)

- Caillou (temporada 1)

- Economia Doméstica (temporada 1)

- Sonic, O Ouriço

07/01

- The Tender Bar

- No Ritmo do Coração

14/01

- Do Re & Mi (temporada 1)

- Hotel Transilvânia: Transformonstrão

- Oh My Dog

15/01

- All Things Valentine

- Home By Spring

- Um Cão Para Dois

- Nossa História de Amor

21/01

- As We See It

- O Cavaleiro Verde

28/01

- Mundo em Caos

- The Legend of Vox Machina



