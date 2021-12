"S de Saudade": famosos lamentam morte do cantor Maurílio

Sertanejo faleceu nesta quarta-feira, 29, em decorrência de uma tromboembolia pulmonar. Maurílio fazia dupla com Luíza desde 2016 e ganhou projeção nacional com o hit "S de Saudade"

Em 2019, a dupla Luíza & Maurílio emplacou a canção "S de Saudade". A música conquistou três discos de diamante e alavancou a carreira dos sertanejos. No dia 15 de dezembro, os artistas participavam da gravação de um DVD na cidade de Goiânia, em Goiás, quando o cantor precisou ser internado devido a uma infecção grave no pulmão. Maurílio Ribeiro não resistiu após o diagnóstico de tromboembolia pulmonar e faleceu na tarde desta quarta-feira, 29, aos 28 anos.

O também compositor e produtor nasceu na cidade de Imperatriz, no Maranhão, em 1993. Antes de investir na carreira artística, ele chegou a cursar ciências contábeis, mas decidiu apostar na dupla sertaneja desde 2016. Após o primeiro álbum, intitulado "Luíza & Maurílio" (2017), o sertanejo somou parcerias com nomes renomados como Alcione, Maiara & Maraísa e Marília Mendonça. O último lançamento da dupla foi o clipe "Para em Mim de Novo", em parceria com Dilsinho, que conta com mais de cinco milhões de visualizações no Youtube.

Nas redes sociais, famosos lamentaram o falecimento do colega. O perfil de Simone e Simaria declarou luto, enquanto a dupla Fernando e Sorocaba escreveu a seguinte publicação: “Infelizmente, mais uma vida, mais um artista que se vai tão precocemente. Deixamos aqui os nossos sentimentos à família do Maurílio, à Luiza, à equipe, amigos e fãs desse cara tão especial. Que Deus conforte os corações de todos. Maurílio está eternizado em suas canções e será para sempre lembrado".

A cantora Maraísa afirmou que o amigo era um "talento inigualável" e desejou força aos familiares. Já Wesley Safadão publicou mensagem de apoio em sua página no Twitter. Dilsinho, que trabalhou com a dupla, também compartilhou seus sentimentos. "Que ano difícil. Mais um amigo se foi… rezem por nós! Vá em paz, descanse. Vou lembrar de você assim, Maurílio, com esse sorrisão cativante e o coração de menino".





