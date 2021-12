Intérprete de Chiquinha, Maria Antonieta de las Nieves contrai Covid-19

Conhecida por interpretar a personagem Chiquinha no seriado "Chaves", Maria Antonieta de las Nieves testou positivo para covid-19. A mexicana de 71 anos tranquilizou os fãs, via redes sociais, sobre seu estado de saúde.



“Queridos fãs, amigos e familiares: Apesar de todos os cuidados que sempre tive para não contrair Covid-19, testei positivo ao fazer o exame. Me sinto bem, estou em casa, estou muito tranquila e melhorando a cada dia. Parece que só tive um resfriado comum, nada de grave como andam publicando por aí. Aproveito para desejar a todos um feliz 2022″, postou Maria Antonieta de las Nieves.

A atriz vive momento especial na carreira. Ele foi incluída no Livro dos Recordes por ter a "mais longa carreira como atriz no mesmo papel infantil'. De acordo com a publicação, a artista deu vida à Chiquinha entre 20 de junho de 1971 e 6 de março de 2020.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ma Antonieta de las Nieves (@lachilindrina_oficial)

Maria Antonieta é uma das únicas personagens vivas de “Chaves”. Roberto Bolaños, o protagonista, morreu em 28 de novembro de 2014. Rubén Aguirre, o Professor Girafales, partiu em 17 de junho de 2016. Já Ramón Valdés, Seu Madruga, faleceu em agosto de 1988 aos 64 anos.