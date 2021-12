Belo lança projeto gospel e reflete sobre sentido da vida

Belo é um dos nomes já conhecidos no pagode, mas para encerrar o ano de 2021 o cantor decidiu lançar um medley gospel. O projeto "Fé - Belo Future Love" é composto por três músicas: "Aos Pés da Cruz", de Kleber Lucas, "Obrigado", de Leonardo Gonçalves, e "Raridade", de Anderson Freire.

"Sempre cantei música gospel e tenho vários sucessos com o Padre Marcelo Rossi", declarou. Após as dificuldades que o setor do entretenimento enfrentou durante a pandemia de Covid-19, Belo encara o projeto como um meio de transmitir boas mensagens ao público, lançando o medley na véspera de natal.

"Quero levar um pouco de esperança, fé, amor nesse momento tão difícil que nós passamos. Eu me enquadro também porque o nosso setor foi um dos mais afetados pela pandemia em todos os sentidos. Tenho 38 famílias trabalhando comigo e tivemos que cuidar delas de perto. Nós não encontramos recursos ou protocolos de governo, então tivemos que nos virar da forma que podíamos", afirmou.

"Eu me sinto agraciado por estar vivo, com saúde, paz e poder voltar aos palcos, receber o carinho todo da galera. A única forma de retribuir é com música. Independentemente de religião, precisamos de Deus, nos unir, dar as mãos e ficar juntos. De uma hora para outra, veio uma pandemia e tudo o que achávamos mudou. Não adianta dinheiro, riqueza, nada disso. Agora, a vida tem um sentido totalmente diferente", ressalta.

Confira o medley Aos Pés Da Cruz/Obrigado/Raridade:

