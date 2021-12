Hugh Jackman testa positivo para Covid-19; shows da Broadway foram adiados

Hugh Jackman testou positivo para Covid-19. O ator, que recebeu o diagnóstico nesta terça-feira, 28 de dezembro, afirmou que está com sintomas leves.

“Queria que soubessem por mim que testei positivo para Covid-19 esta manhã. Meus sintomas são como os de um resfriado, garganta arranhando e nariz entupido, mas eu estou bem”, informou aos fãs em suas redes sociais.

“Vou fazer de todo possível para ficar melhor e, assim que estiver curado, voltarei ao palco de Nova York”, finalizou, fazendo referência às atividades do musical “The Music Man”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a revista People, outros atores do elenco também foram diagnosticados com coronavírus. Por causa disso, as sessões foram canceladas até 1º de janeiro. As apresentações estão previstas para voltar logo em seguida, no dia 2.

Hugh Jackman, porém, retornará aos palcos somente no dia 6 de janeiro do próximo ano, quando acabar sua quarentena e não estiver mais com Covid-19.

“The Music Man” é uma história de época que mostra Harold Hill, um professor de música e vendedor de instrumentos que convence habitantes de uma pequena cidade dos Estados Unidos a colocarem seus filhos em uma banda.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Maisa é diagnosticada com Covid-19 e cancela planos para Ano Novo

Celso Portiolli tranquiliza público e afirma que já retirou tumor na bexiga

Criador de "Round 6" negocia terceira temporada da série com a Netflix

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags