Após ter cogitado deixar o Brasil, Marcelo D2 declara apoio a Lula

Com a crise política que o Brasil vem passando nos últimos anos, muitos artistas julgam necessário usar sua visibilidade para opinar dentro desse contexto. Marcelo D2 é um deles, usando as redes sociais para se posicionar contra medidas do governo Bolsonaro. Por conta disso, ele revela que recebeu diversos ataques, o que o fez cogitar a possibilidade de sair do País.

Apesar disso, o rapper declara que decidiu ficar por ter sido o lugar onde nasceu e cresceu, além de ser o local onde vivem os amigos e familiares. "Ainda vou lutar muito por isso porque o Brasil vale muito à pena. Mas falo do Brasil de verdade. O Brasil de cultura, de gente de verdade, e não o Brasil de plástico", afirmou o músico em entrevista ao UOL.

D2 revelou também ter "quase adoecido" de tanto brigar na internet, entre 2018 e 2019. Mas segundo ele, perceber que as pessoas são manipuladas o fez ver que não vale a pena brigar. No entanto, o rapper se decepcionou ao ver outros artistas em cima do muro. Para ele, é essencial que todas as pessoas, não só a classe artística, tomem uma posição.

"Tem gente que dá preferência ao status e tem medo do que o público vai achar. Só que sobre esse tipo de coisa não dá para ficar quieto, porque o que estamos passando no Brasil é muito sério, é a pior situação que já passamos desde a ditadura militar. Então, acho feio um artista não se posicionar", declarou.

Apesar dos problemas, Marcelo D2 vê o futuro com esperança e acredita que as coisas possam mudar. Para isso, ele acredita que a solução é votar em Lula nas eleições presidenciais de 2022. "Vou de Lula. Não tem outra saída para esse Brasil. O caminho agora é com Lula para a gente renovar tudo isso e colocar o trem nos trilhos de novo", afirmou.



