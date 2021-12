Cineteatro São Luiz firma parceria com Netflix e exibe filmes em janeiro

O Cineteatro São Luiz vai exibir quatro filmes da Netflix em janeiro. Os longas-metragens, que já estão disponíveis na plataforma de streaming, poderá ser assistido na sala de cinema do equipamento cultural em sessões diversas.

Uma das obras é “Não Olhe Para Cima”, de Adam McKay. Os astrônomos Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) descobrem que um cometa está em rota de colisão direta com a Terra.

Eles têm somente seis meses para alertar a população, gerenciar as informações que percorrem a mídia, ganhar a atenção do público e impedir que o meteorito invada o planeta.

Outro título que ganha exibição é “7 Prisioneiros”, dirigido por Christian Malheiros e protagonizado por Rodrigo Santoro. Mateus é um jovem que decide trabalhar em um ferro-velho para ajudar a família.

Ele, porém, enfrenta condições de trabalho análogas à escravidão. Ao lado de vários garotos de idade semelhante, é forçado a continuar nesta situação para tentar auxiliar seus familiares financeiramente.

Também haverá quatro sessões de “A Mão de Deus”, de Paolo Sorrentino. Fabietto Schisa (Filippo Scotti) é um jovem que vive em Nápoles, na década de 1980. Apaixonado por futebol, vive uma tragédia familiar que mudará seu futuro profissional.

O último filme é “Ataque dos Cães”, dirigido por Jane Campion e com Benedict Cumberbatch no elenco. Phil e George são dois irmãos proprietários da maior fazenda de Montana. Apesar de personalidades diferentes, eles mantêm uma relação estável, que é abalada quando Phil se casa com uma viúva.

Programação do Cineteatro São Luiz

quarta-feira, 5

18h30min - Não Olhe Para Cima

quinta-feira, 6

19 horas - 7 Prisioneiros

sexta-feira, 7

18h40min - Ataque dos Cães

terça-feira, 11

18h40min - The Hand Of God - A Mão de Deus

quarta-feira, 12

18h30min - 7 Prisioneiros

quinta-feira, 13

19 horas - The Hand Of God - A Mão de Deus

sexta-feira, 14

18h30min - Não Olhe Para Cima

sábado, 15

18h40min - Ataque dos Cães

terça-feira, 18

16h20min - The Hand Of God - A Mão de Deus

19 horas - 7 Prisioneiros

quarta-feira, 19

18h30min - Não Olhe Para Cima

quinta-feira, 20

19 horas - Ataque dos Cães

Netflix e Cineteatro São Luiz

Quando: de 5 a 20 de janeiro

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quando: R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia, pelo site da Sympla



