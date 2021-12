Celso Portiolli tranquiliza público e afirma que já retirou tumor na bexiga

Celso Portiolli informou ao público em suas redes sociais que estava tratando um câncer de bexiga. Após a repercussão na internet e entre a mídia, reafirmou que já tinha retirado o tumor e que não estava mais com a doença.

“Eu quero agradecer às mensagens de carinho, às ligações que estou recebendo, aos comentários nas redes sociais. Muito obrigado”, agradeceu.

“Mas queria deixar claro só uma coisinha que está assustando muita gente, sobre a maneira que estão colocando na manchete. Eu tive câncer, eu não estou com câncer. Eu tive um pólipo único, pequenininho, que tirei. Não tem mais”, explicou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, ele vai começar o tratamento de imunoterapia, com o objetivo de combater o avanço da doença a partir da ativação do sistema imunológico. “Vou fazer só o tratamento de imunoterapia… Meus amigos estão me ligando quase chorando. Eu tive, acabou”, afirmou.

“Foi Deus que mandou eu fazer o exame. De verdade, eu senti isso. Tenho certeza que foi Deus que me mandou fazer o exame para achar isso logo no comecinho e fazer o tratamento precoce. Está tudo bem”, assegurou aos fãs.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Tom Holland deve receber 10 milhões de dólares em filmes futuros

Confira os livros de ficção mais vendidos do ano na Amazon do Brasil

Gilberto Gil relança álbum gravado há 50 anos durante exílio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags