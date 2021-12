Gilberto Gil relança álbum gravado há 50 anos durante exílio

Em 1971, Gilberto Gil estava no exílio em Londres quando lançou o álbum que leva seu próprio nome, trazendo músicas em inglês e influências do rock e blues que recebeu na capital da Inglaterra. Celebrando os 50 anos da obra em 2021, o cantor agora lança uma reedição em LP.

Através das redes sociais, o cantor tem divulgado o lançamento do vinil e relembrado o período em que viveu na Europa compartilhando fotografias da época. "Há 53 anos, no dia 27 de dezembro de 1968, Gil era preso em virtude do AI-5, durante a ditadura militar. Era o início do processo que o levaria ao exílio em Londres no ano seguinte", escreveu em seu perfil no Instagram. "Em 1971, o disco 'Gilberto Gil' eternizou esse momento de sua biografia, com músicas em inglês que retratam as referências musicais adquiridas por Gil", declarou.

Na legenda de uma das fotos, o cantor cita a letra de “Back in Bahia”: "Lá em Londres, vez em quando me sentia longe daqui / Vez em quando, quando me sentia longe, dava por mim / Puxando o cabelo nervoso, querendo ouvir Celly Campelo pra não cair / Naquela fossa".

Gravado no Chappell's Studios, em Londres, e com produção musical do britânico Ralph Mace, o álbum dá destaque ao violão, tanto que em sua própria capa Gilberto Gil aparece com o instrumento em foto tirada por Johnny Clamp. Apesar da presença do baixo de Chris Bonnet e da percussão do próprio Gil, o violão é ressaltado nos arranjos das oito músicas presentes no álbum original.

Seis das canções eram inéditas na época, sendo "Babylon", "Crazy pop rock" e "The three mushrooms" escritas em parceria com o artista carioca Jorge Mautner. As outras duas faixas eram regravações, sendo "Volkswagen blues" música do próprio Gil, e "Can't find my way home" de Stevie Winwood. Ambas haviam sido lançadas em 1969.

O LP traz as oito faixas, sendo elas o samba-rock-pop "Nêga (Photograph Blues)", a psicodélica "The Three Mushrooms" (Gil/Mautner) e a roqueira "Babylon" e "Can’t Find My Way Home" no lado A, e "Volkswagen Blues", "Mamma", "One O’Clock Morning, 21th April 1971" e "Crazy Pop Rock" no lado B. O vinil está sendo vendido através do site da Universal Music Store.

LP "Gilberto Gil" (1971)

Preço: R$ 169,90

Onde comprar: umusicstore.com

Ouça "Gilberto Gil" (1971) no Spotify:



