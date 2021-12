Zé Vaqueiro e Jonas Esticado agitam pré-Réveillon de Fortaleza

Festa acontece no Auê, novo espaço para eventos da Capital, a partir das 22 horas. O cantor Diego Facó e Hudson DJ também se apresentam

Entre os nomes de maior destaque no forró cearense em 2021, Zé Vaqueiro e Jonas Esticado agitam Fortaleza na noite desta quinta-feira, 30 de dezembro. Para curtir o pré-Réveillon, eles vão cantar no Auê, novo espaço de eventos da Capital. O cantor Diego Facó e Hudson DJ também farão parte da festa.

A programação começa a partir das 22 horas e tem ingressos custando a partir de R$ 132,90. Conforme orienta o decreto estadual, o público precisará apresentar o passaporte da vacina para acessar. Além disso, o uso de máscara de proteção é obrigatório.

Jonas Esticado agita a noite de pré-Réveillon em Fortaleza nesta quinta (Foto: Reprodução / Instagram)



A estrutura do Auê busca permitir que o público sinta novas emoções e curta uma balada com conforto e segurança. A casa conta com estacionamento próprio e tem fácil acesso para quem prefere optar por transportes alternativos.

O local tem capacidade 4 mil pessoas com atrações que passeiam pelo forró e sertanejo ao pagode, do samba ao hip hop. Nomes como Harmonia do Samba, Dilsinho, Dorgival Dantas, Hugo e Guilherme, Diego e Victor Hugo, Hungria e Matheus Fernandes devem subir ao palco durante 2022.

Serviço

Pré-Réveillon com Zé Vaqueiro e Jonas Esticado

Quando: quinta-feira, 30 de dezembro, às 22 horas

Onde: Auê (avenida Washington Soares, 3171 - Coaçu)

Ingressos: www.ingresse.com ou na bilheteria de acordo com a disponibilidade de ingressos

Vendas físicas: Ferrovia (Iguatemi, Rio Mar e Shopping Messejana), Skyler (Shopping Eusébio).

Mais informações: 85 99780.1993

