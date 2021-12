Tom Holland deve receber 10 milhões de dólares em filmes futuros

Tom Holland vive uma crescente na indústria cinematográfica. Antes de protagonizar o filme “Homem-Aranha: De Volta Ao Lar”, em 2017, ele recebia menos de US$ 1 milhão por papel. Agora, seu cachê deve aumentar e variar de US$ 5 milhões a US$ 10 milhões em longas-metragens do circuito comercial de cinema, de acordo com análise da revista Variety.

Para produções audiovisuais independentes, seu cachê deve permanecer em US$ 1 milhão. E, para as obras de plataformas de streaming, seu valor pode aumentar para R$ 20 milhões ou até mais.

Seu trabalho recente “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa” foi o primeiro longa-metragem a arrecadar US$ 1 bilhão desde o início da pandemia. O filme da Sony também se tornou o segundo mais rápido do Universo Cinematográfico da Marvel a atingir a marca, ficando atrás apenas de “Vingadores: Guerra Infinita — Ultimato” (2019).

Segundo a Variety, Tom Holland pode ocupar um lugar que Hollywood está tentando preencher há anos: o de tornar-se uma das grandes estrelas da indústria cinematográfica, que leva audiências ao cinema somente por seu nome.

Alguns dos principais atores nesta situação são Tom Hanks, Tom Cruise, Brad Pitt, Will Smith e Leonardo DiCaprio. Não há, ainda, tantos profissionais da geração “millenials” cotados para obter esse posto. Mas já existem alguns outros artistas que podem entrar neste espaço, como Timothee Chalamet e Michael B. Jordan.

