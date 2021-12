Alice Braga reclama de exigência de seguidores em testes de elenco

A atriz Alice Braga, conhecida por seus papéis em “Cidade de Deus” (2002) e “Os Novos Mutantes” (2020), falou sobre uma nova exigência em testes de elenco para selecionar artistas para produções audiovisuais. Segundo ela, muitas seleções pedem número mínimo de seguidores nas redes sociais. As informações foram divulgadas em entrevista à Trip FM.

“Começaram a pedir número de seguidores em testes de elenco. Isso é um absurdo e não deveria ser medida para nada. Como vamos empregar atores incríveis que são desconhecidos?”, questionou.

Ela mantém um perfil no Instagram com mais de 800 mil seguidores, mas não costuma publicar com regularidade. Todas as suas postagens fazem referências a seus trabalhos recentes ou são em prol de alguma causa social.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu sempre fui mais reservada. Era tímida, mas tinha um lado que era ativado para poder me comunicar com as pessoas. Ao passo em que fui ganhando mais reconhecimento, de uma forma natural, comecei a querer meus personagens, porque quanto mais a gente sabe da vida do ator, do que ele faz, menos você compra aquela pessoa. Existe, sim, essa demanda da mídia social”, explicou.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Estou crescendo": Larissa Manoela estrela filme mais adulto da carreira

Homem-Aranha: filme arrecada US$ 1 bilhão, primeiro desde a pandemia

"Não olhe para cima": internautas apontam semelhança com o Brasil

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags