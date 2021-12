Gil do Vigor defende propagandas com casais gays na TV

No dia 25 de dezembro, a Folha de S. Paulo compartilhou uma pesquisa do Datafolha em que a maioria dos participantes demonstrou ser contra casais gays em comerciais de televisão. Através do Twitter, o economista e ex-BBB 21 Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, que se declara gay e protagonizou o primeiro beijo entre dois homens no Big Brother Brasil, reagiu à notícia e deu sua opinião.

"Ótimo! Por isso vamos continuar mostrando casais gays nos comerciais de televisão ,pois esta pesquisa mostra claramente que ainda não estamos em um país que entende o papel e importância da diversidade na televisão", declarou.

Sobre o assunto Músico cearense Edson Távora Filho morre vítima de câncer

Fim de semana natalino em Fortaleza tem shows de João Gomes, Xand e festas

Mototaxista realiza campanha de financiamento coletivo para lançar HQ

"Estou crescendo": Larissa Manoela estrela filme mais adulto da carreira

Homem-Aranha: filme arrecada US$ 1 bilhão, primeiro desde a pandemia

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O pernambucano chegou a ser atacado por internautas, mas rebateu. Um perfil escreveu: "Vai pro inferno". Gil disse: "Junto com você!". Outro internauta o chamou de "estrume" e o ex-BBB respondeu: "Se eu incomodo um bolsominion, estou no caminho e no lado certo!". Recentemente, ele demonstrou seu apoio a candidatura do ex-presidente Lula para as Eleições de 2022.

Diversas marcas, como O Boticário, já fizeram campanhas publicitárias com casais gays, no entanto receberam ataques e ameaças de boicote após a ação. A pesquisa do Datafolha revelou que 51% dos entrevistado são contra esse tipo de campanha. O levantamento foi feito entre os dia 13 e 16 de dezembro. Ao todo, 3.666 pessoas foram entrevistadas, a partir dos 16 anos, em 191 municípios de todo o País. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Ótimo! Por isso vamos continuar mostrando casais gays nos comerciais de televisão pois esta pesquisa mostra claramente que ainda não estamos em um país que entende o papel e importância da diversidade na televisão. — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) December 26, 2021

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags