"Não olhe para cima": internautas apontam semelhança com o Brasil

O filme "Não olhe para cima" estreou no dia 24 de dezembro na Netflix. No longa, dois astrônomos descobrem a aproximação de um meteorito que pode destruir o planeta Terra. No entanto, ao tentar alertar a população por meio da imprensa, não são levados a sério. Após o lançamento, internautas apontaram algumas semelhanças do filme com a realidade vivida no Brasil.

Apesar do roteiro ter sido feito antes mesmo da pandemia de Covid-19, um dos assuntos mais abordados no filme é o negacionismo com relação à ciência. Em uma das cenas, Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) desabafa em um programa de TV ao tentar alertar sobre a chegada do cometa e ver o assunto ser minimizado e tratado com humor.

Internautas apontaram semelhanças da cena com a participação da microbióloga Natalia Pasternak no Jornal da Cultura em 2020. Na ocasião, ela criticou pessoas por quererem tratar a pandemia de Covid-19 com humor e leveza. "Tem gente morrendo. Não tem humor, não tem leveza. Eu não tenho que pedir permissão do outro pra dizer pra ele que ele tem que usar máscara, pra ele fazer a coisa certa, pra ele tomar vergonha nessa cara que ele vai matar alguém", declarou no ano passado.

A própria microbióloga compartilhou o vídeo através do twitter e comentou sobre como o filme se encaixa na realidade do Brasil. Confira:

Dear @GhostPanther and @LeoDiCaprio , thank you for an amazing film, couldn't tag Ms Lawrence, but not sure you are aware it's a perfect fit for Brazil...This is me in the evening news a year ago, commenting on a piece about taking science denialism lightly and with humor... pic.twitter.com/hv0osNgnhj — Natalia Pasternak, PhD (@TaschnerNatalia) December 27, 2021

