"Estou crescendo": Larissa Manoela estrela filme mais adulto da carreira

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Em "Lulli", novo filme da Netflix, a atriz dá vida a uma estudante de Medicina que quer ser cirurgiã. Prestes a completar 21 anos, a artista interpreta a personagem com mais responsabilidades da carreira e encena sua primeira cena de sexo

Estrelado por Larissa Manoela, o filme "Lulli" chegou ao serviço de streaming Netflix neste domingo, 26. Na comédia romântica, a paranaense dá vida à Lulli, uma estudante de Medicina meio áerea, que sonha em ser cirurgiã.

Conhecida por integrar o elenco da versão brasileira da telenovela mexicana "Carrossel" (2012, Sbt), a atriz protagoniza o filme mais adulto da carreira. Prestes a completar 21 anos nesta terça-feira, 28, Larissa interpreta uma personagem com mais responsabilidades e encena sua primeira cena de sexo.

Em "Lulli", a protagonista está determinada em ser cirurgiã. Nem mesmo seu ex-namorado deverá impedí-la. Além da rotina no hospital universitário, a personagem precisa enfrentar o cotidiano de afazeres domésticos, lotação de ônibus e conflitos românticos.

Contudo, algo inusitado acontece: a garota leva um choque de um aparelho de ressonância magnética e acaba por ouvir os pensamentos de outras pessoas. Ao passo que os novos poderes ajudam, também passam a afetar negativamente sua rotina. Ao fim, há uma lição. O roteiro é da autora de livros e filmes infantojuvenis Thalita Rebouças.

Terceiro filme da carreira de Larissa, "Lulli" sucede "Modo Avião" (2020) e "Diários de Intercâmbio" (2021). Em 2022, a atriz estrela a novela "Além da Ilusão", da Rede Globo, junto a Rafael Vitti. A trama passeia pelo Brasil das décadas de 1930 e 1940.

Larissa Manoela falou sobre a evolução dos seus personagens ao Splash, do portal Uol: "Caminho para esse universo mais maduro porque eu estou crescendo, mas ao mesmo tempo trazendo algo leve, trazendo uma temática muito importante que é sobre ouvir as pessoas. Sobre ser mais empático e ter que respirar e dar espaço para as pessoas falarem também".

