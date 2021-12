"Quero mostrar o Brasil para o Brasil", diz Giuliano Eriston, cearense vencedor do The Voice Brasil

O cearense Giuliano Eriston, de 24 anos, é o mais novo vencedor do reality "The Voice Brasil". A conquista foi transmitida ao vivo na noite dessa quinta-feira, 23, pela Rede Globo. Em entrevista para a emissora, o instrumentista declarou que agora pretende seguir a carreira musical e gravar seu primeiro disco. O cantor, natural do município de Bela Cruz, a 236 km de Fortaleza, também afirmou que pretende viajar pelo país tocando seu som.

Giuliano foi eleito pelo público com 33,98% dos votos. Em seu discurso de vitória, o músico revelou que se sentiu inseguro ao longo da competição. "Desde o começo, eu achava que a minha voz poderia não se encaixar entre as demais. Mas eu sou um instrumentista. Uso a voz como instrumento. Estou muito honrado com a vitória", relatou.

Após o programa, o instrumentista também destacou a transformação do reality em sua vida. "Aprendi a cantar com sinceridade. Focar em passar a verdade. Limpar tudo que não é de verdade e ser o mais honesto possível", declarou o cearense. "Cada etapa foi um aprendizado. Na verdade, é como se fossem anos de aprendizado em uma única etapa, porque é muito intenso".

Segundo ele, sua vitória pode ser encarada como um conforto. "Eu estou muito feliz de representar o abraço de que a gente está precisando depois da pandemia e de tantas feridas. Acho que foi isso que me levou à final e eu estou muito feliz por ser essa voz", declarou o artista.

Além de Giuliano, a noite também foi de vitória para o cantor e jurado do programa, Michel Teló. O sertanejo conquistou o hexacampeonato, desta vez na posição de quinto técnico. "O Teló é um queridíssimo. Uma pessoa de quem você chega perto e sente uma luz, uma paz incrível. Ele tem uma enorme inteligência musical, me deu conselhos preciosos, motivação", disse Giuliano, sobre o mentor.

Apesar de ganhar ao lado do sertanejo, Eriston começou a disputa no time de Lulu Santos, após escolher o cantor na "Audição as Cegas". No entanto, na fase das "Batalhas", acabou perdendo o dueto com Gustavo Boná na música “Lamento Sertanejo”, quando foi resgatado para o grupo de Michel Teló. "O Lulu é elegantíssimo tanto na forma de se vestir e de se portar, quanto na de falar. Também me deu conselhos que me fizeram evoluir muito. Todos os aprendizados, a cada etapa, o Lulu potencializou", frisou o músico.

Após a vitória, Giuliano Eriston revela seus planos na música. "Eu quero fazer meu disco e viajar tocando meu som. Conhecer a música regional, estudar os lugares, absorver o que vivi e me tornar um músico brasileiro, que representa o Brasil e mostra o Brasil para o Brasil", destacou. Segundo o belacruzense, muitas vezes focamos em influências exteriores e esquecemos a riqueza da cultura brasileira.



