Atriz Letícia Sabatella anuncia saída da TV Globo após 30 anos

A atriz Letícia Sabatella anunciou sua saída da Globo após 30 anos na emissora. Em vídeo publicado no seu perfil na rede social Instagram, nessa quarta-feira, 22, a atriz de 50 anos se despediu mostrando sua trajetória dentro da Rede Globo com imagens de participações em novelas, minisséries e seriados produzidos na TV Globo. Atualmente, ela está no ar com a novela “Nos Tempos do Imperador”.

Na publicação, além da despedida, a atriz fez um desabafo sobre sua trajetória. “Carinho lindo que recebi! [...] Obrigada por me lembrarem tantas e tantas vezes da minha potência, da nossa potência. Uma alma que sonha coletivamente, que quer estar a serviço da sensibilidade e da coragem, é o que somos juntos! Vocês me animam e emocionam com a generosidade, a delicadeza, a sagacidade, o amor”, escreveu Letícia.



Sobre o assunto 70 anos de telenovelas no Brasil: relembre personagens políticos mais marcantes

Reynaldo Gianecchini exibe novo visual com cabelos e barba grisalhos; confira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a Rede Globo, a atriz fez questão de ressaltar a importância da emissora na sua vida e carreira como atriz. “Eu tive um privilégio enorme de pertencer a esta História-Escola, sou profundamente grata a Rede Globo e todos os artistas incríveis com quem aprendi tanto! Um ciclo lindamente forte e formador, que está por se encerrar. Meu momento é de nova sede, de dirigir, de criar mais e mais, de atuar , cantar, estudar novas linguagens sempre”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)

A atriz mineira Letícia Sabatella estreou na Globo em 1991, aos 20 anos de idade. Com 30 anos de carreira, ela se destacou em novelas e minisséries. Entre as novelas, a atriz participou de “O Dono do Mundo” (1991); “Irmãos Coragem” (1995); “Torre de Babel (1998)”; “O Clone” (2001); “Caminho das Índias” (2009), entre outras. Em minisséries, se destacou em “Hoje é Dia de Maria 2” (2005) e “JK” (2006).

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags