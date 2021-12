Natal com Simone: clássico ganha mixagem e nove álbuns chegam ao streaming

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

A cantora baiana Simone completa 72 anos neste sábado, 25, com muitas celebrações. Sua clássica canção "Então é Natal", do álbum "25 de dezembro" (1995), ganhou nova mixagem; e nove álbuns lançados pela Sony Music chegaram às plataformas digitais de áudio

Pioneira no Brasil ao lançar um disco totalmente dedicado ao Natal há 26 anos, a cantora baiana Simone tem muito a celebrar neste mês de dezembro. A artista completa seus 72 anos de vida neste sábado, 25, como símbolo do período natalino no País. Não é muito difícil encontrar alguém cantarolando “Então é Natal, e o que você fez?/ O ano termina e nasce outra vez” neste momento por aí.

Essa clássica canção, “Então é Natal”, do álbum “25 de dezembro”, lançado pela Universal Music em 1995, ganhou nova mixagem para o digital e versão em áudio espacial (Dolby Atimos) com experiência sonora tridimensional. Além disso, nove discos de Simone, gravados pela Sony Music entre 1981 e 1998 e ainda inéditos nos serviços de streaming, chegaram às plataformas digitais de áudio.

Tanto a remixagem quanto a versão contemplativa em áudio espacial de “Então é Natal” foram produzidas por Marcelinho Ferraz, do estúdio e produtora Head Media. A versão acompanha o videoclipe disponível no canal de Simone no YouTube, com a participação de influenciadores digitais, parceiros da Universal Music ao longo deste ano de 2021. A produção audiovisual também conta com as participações especiais de duas amigas de Simone: a cantora e pianista Leila Pinheiro e a cantora, compositora e violonista Ana Costa.

A proposta é mergulhar o ouvinte no universo da canção, com mais nitidez sonora na voz de Simone, nos arranjos e produção musical de Moogie Canazio e Max Pierre, além do coro das Meninas Cantoras de Petrópolis e sinos presentes na faixa. Versão de Claudio Rabello para “Happy Xmas (War is Over)”, de John Lennon e Yoko Ono, “Então é Natal” segue como uma das músicas mais tocadas do período natalino nos últimos 26 anos.

Em meados da década de 1990, numa viagem aos Estados Unidos, a cantora Simone observou os vários discos com a temática do Natal no País norte-americano. Assim surgiu a ideia de gravar o disco “25 de dezembro” (1995). “Amei fazer esse projeto. Nasci no dia do Natal, acho que isso explica muito”, conta Simone em texto de divulgação do lançamento.

Nove álbuns no streaming

Sete discos de carreira de Simone e dois de compilações chegaram às plataformas digitais de áudio em dezembro. Lançados pela Sony Music entre 1981 e 1998, os álbuns ainda eram inéditos nos serviços de streaming. A iniciativa integra o projeto de digitalização do catálogo da gravadora. O intuito é tornar acessível trabalhos que por algum motivo ainda não estão disponíveis no universo digital.

Entre os relançamentos, os “discos de carreira” de Simone são: “Amar” (1981); “Desejos” (1984); “Vício” (1987); “Simone” (1989); “Raio de Luz” (1991); “Sou Eu” (1993); e “Simone Bittencourt de Oliveira” (1995). Já os discos com compilações contemplam “Alegria (Grandes Sambas na Voz de Simone)” (1996) e “Brilhantes” (1998).

Mosaico de capas de nove álbuns de Simone lançados pela Sony Music. Os trabalhos chegaram às plataformas digitais de áudio em dezembro de 2021 (Foto: Divulgação/Sony Music)



Os álbuns reúnem faixas marcantes na voz de Simone, como “Iolanda” (versão de Chico Buarque para música de Pablo Milanés); “Uma Nova Mulher” (tema da novela “Tieta”, da Rede Globo); e “Será” (versão da faixa da Legião Urbana).

Tem também “Espelho das Águas” (presente do maestro Tom Jobim), “Um Desejo Só Não Basta” (dos compositores cearenses Francisco Casaverde e Fausto Nilo); “Eu Preciso de Você” (de Roberto Carlos e Erasmo Carlos); “Você é Linda” (Caetano Veloso), “Cais” (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), “Pétala” (Djavan) e mais.



