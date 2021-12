Cantor Thiaguinho denuncia golpe de R$ 9 milhões de ex-empresário

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Thiago Barbosa, cantor paulista de pagode conhecido por Thiaguinho, denuncia seu ex-empresário, Bruno Azevedo, por estelionato e lavagem de dinheiro. O gerenciador de carreiras teria transferido mais de R$ 9 milhões de maneira indevida para a sua conta, no período entre 2016 e 2021. As informações são da coluna Guilherme Amado, do portal Metrópoles.

Segundo o colunista, Thiaguinho fez um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, no último dia 13. No registro, o artista afirma que o ex-empresário recebia mais de R$ 30 mil ao mês pelo gerenciamento. A partir da realização de mais trabalhos do cantor ao longo do mês, havia um acréscimo no valor mensal. Bruno Azevedo ainda administrava empresas de Thiaguinho, como a Paz & Bem Entretenimento e a Híbrido, com participação nos lucros das instituições.

As desconfianças de Thiaguinho teriam iniciado quando o ex-empresário passou a comprar bens que não condiziam com o valor recebido legalmente, como um avião no valor de R$ 29 milhões e carros.

Segundo o cantor, as movimentações financeiras atingiram a marca de R$ 9.318.469,19. O valor ainda não foi recuperado. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, também há uma ação judicial em trâmite sobre o caso.

