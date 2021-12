Netflix: o que esperar da segunda temporada de "Emily in Paris"

A segunda temporada de "Emily in Paris" está no ar"! A série lançada em 2020 pela Netflix tem agora a continuação das aventuras de Emily (Lily Collins), uma executiva estadunidense de marketing, que é enviada à Paris para ajudar no crescimento de uma agência francesa. Nos novos episódios, ela precisará lidar com as consequências de suas escolhas na última temporada.

Na primeira temporada, Emily enfrentou uma série de desafios ao se adaptar à cultura francesa, ao idioma e ainda lidar com a rejeição dos funcionários da agência em que estava trabalhando, a Savoir. Ao se envolver em uma confusão com a marca do estilista Pierre Cadault (Jean-Christophe Bouvet), ela chegou a ser demitida, mas conseguiu reverter a situação ao se aproveitar do caos para criar uma campanha de marketing.

Além da vida profissional, a vida amorosa de Emily também não é nada simples. Atraída desde o início por seu vizinho e chef de restaurante Gabriel (Lucas Bravo), ela conteve os sentimentos ao descobrir que ele namora Camille (Camille Razat), uma amiga francesa que fez ao se mudar para o país. Com isso, ela passa a viver um romance com Mathieu (Charles Martins), sobrinho de Pierre Cadault, e os dois chegam até a planejar as férias juntos.

No entanto, Gabriel decide se mudar para Normandia com o objetivo de abrir seu próprio restaurante e acaba terminando com Camille. Sabendo disso, Emily vai atrás do chef e se declara para ele e os dois têm a primeira noite juntos. Contudo, no dia seguinte, ela descobre que Antoine Lambert (William Abadie), um dos clientes da Savoir, investiu no restaurante de Gabriel, permitindo que ele ficasse em Paris. Logo depois de saber a notícia, Emily recebe uma mensagem de Camille dizendo que precisam conversar e assim começam as teorias para a segunda temporada.

Nos novos episódios, Emily tirará férias em Saint-Tropez, mas também precisará lidar com o drama amoroso em que se envolveu. À medida que tenta fugir dos sentimentos por Gabriel, para não magoar a amiga Camille, ela acaba conhecendo o britânico Alfie nas aulas de francês. Apesar da segunda temporada ter sido gravada durante a pandemia de Covid-19, Lily Collins explicou que a crise sanitária não será retradada. "Não abordar isso (o COVID-19) traz uma sensação de escapismo, alegria e risos no momento em que mais precisamos", afirmou.



