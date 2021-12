Reconciliação? Luisa Sonza e Vitão interagem em festa de Virginia

Na última terça-feira, 21 de dezembro, aconteceu a festa de 10 milhões de inscritos da youtuber Virginia Fonseca. O evento contou a apresentação de diversos artistas, como Luisa Sonza, e convidados famosos, como Vitão, que foi gravado curtindo o show da ex-namorada.

Luisa e Vitão namoraram por quase um ano entre 2020 e 2021. Antes, a cantora era casada com o Whindersson Nunes e após assumir o relacionamento com Vitão sofreu uma série de ataques. Internautas acreditavam que a artista havia traído o ex-marido com o atual namorado, o que foi desmentido por ambas as partes. As perseguições culminaram no fim do relacionamento.

No entanto, mesmo separados, os dois sempre deixaram claro que ainda se amavam e o encontro deles na festa de Virginia prova que o ex-casal mantém um bom relacionamento de amizade. No palco, Luísa cantou "Flores", parceria com Vitão, e os convidados presentes registraram o cantor na plateia cantando e curtindo a performance da ex-namorada.

MATURIDADE! A Luisa Sonza cantou a música que ela tem com o Vitão na festa da Virgínia e ele cantou junto da plateia pic.twitter.com/Pqzu1ccC5m — BABALIZANDO-A Fazenda(@babalizand0) December 22, 2021

Durante a apresentação, Luisa também cantou "Penhasco", música que fez para falar sobre o fim do relacionamento com Whindersson. Durante a performance, Vitão foi gravado novamente atento à apresentação da cantora.

