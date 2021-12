Cachorro foge de casa, pega ônibus, vai para shopping e tira foto com Papai Noel

Um cachorro fugiu de casa, pegou um ônibus e foi passear num shopping localizado em Ermelinda, bairro da região Noroeste de Belo Horizonte. Pipoca, como é chamado por sua tutora - Sophia, uma menina de 6 anos - foi para o Shopping Del Rey, tirou foto com o papai Noel e ganhou mimos no pet shop do estabelecimento.

Em entrevista ao jornal O Tempo, o pai de Sophia disse que o cachorro tem costume de aventurar-se, mas que nunca havia feito algo parecido. Ele havia saído para jogar bola e, ao retornar para casa, ficou preocupado com o fato de Pipica ainda não ter voltado.

Roniel Gomes até tentou procurar o cão pela vizinhança, porém, sem sucesso, foi dormir sem saber o paradeiro de Pipoca. No dia seguinte, veio a notícia. "Cheguei para trabalhar na segunda e as pessoas começaram a me mandar a postagem do Shopping Del Rey, de que ele estava lá. Entrei em contato e a menina me falou que ele estava dentro do ônibus circular 70 e desceu em frente ao shopping", disse o vendedor e pai de Sophia.

Ainda conforme o relato de Roniel à reportagem, o cachorro não tem costume de andar de ônibus, "no máximo dava volta de carro comigo. Achamos muito interessante, mas ficamos muito preocupados, pois ele nunca tinha sumido assim". A rota do coletivo que ele entrou dura cerca de 20 minutos da residência do seu totor até o shopping.

O Shopping Del Rey é pet friendly e acolheu o animal. De acordo com a gerente de marketing do estabelecimento, Isabela Moreira, Pipoca foi avistado primeiramente pelo Papai Noel. Mas antes de tirar foto com o 'bom-velhinho', ele foi levado até o pet shop que fica localizado no centro de compras e recebeu alguns mimos.

"Levamos ele para passear e, como temos gente no shopping 24h, ele não ficou sozinho em nenhum momento. Felizmente encontramos os donos dele, mas reforçamos a importância das pessoas colocaram alguma identificação, com contato do dono, em seus pets", disse Isabela à reportagem do O Tempo.