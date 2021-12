Tays Reis e Biel anunciam gravidez

Os cantores se conheceram durante o confinamento de "A Fazenda 12" e estão juntos até hoje. Cantora compartilhou a notícia com os fãs por meio de uma publicação e um vídeo nas redes sociais com uma música que Biel fez para ela

A cantora Tays Reis anunciou para os seus fãs que está à espera de seu primeiro filho com o cantor Biel. Os dois começaram a se relacionar na 12ª edição do reality rural "A Fazenda" e desde então, entre idas e vindas, estão juntos até hoje e já até fizeram uma parceria profissional com a música "Artigo 157". Novidade foi divulgada via publicação no Instagram e um vídeo no YouTube nesta terça, 21.

“Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção! Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem”, escreveu Tays.

“Daqui pra frente ao amor e, muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que foi lançado em nossas vidas! Vem baby! Papai, mamãe e sua família te espera pra te amar muito!”, finalizou a cantora.

Em vídeo no YouTube, a cantora mostra mais detalhes da gravidez como a reação de Biel e os bastidores do ultrassom. "Minha menstruação atrasou em três dias e aí hoje eu já fiquei louca. Liguei para minha amiga, comprei o teste, fiz xixi e, gente, deu positivo meu teste. Estou grávida. Aliás, estamos grávidos", celebrou Tays.

