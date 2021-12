Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista com os principais lançamentos para você maratonar.

A Netflix adicionou a comédia romântica “De Repente 30”. No enredo, Jenna Rink é uma adolescente que não está feliz com sua idade. Na data de seu aniversário de 13 anos, faz apenas um pedido: virar adulta o mais rápido possível.

Seu sonho, de repente, se torna realidade. No dia seguinte à comemoração, que realizou ao lado de seu melhor amigo Matt e de outros colegas de turma, descobre que acordou com 30 anos.

Em um primeiro momento, ela se encanta pela situação. Tem uma profissão estabelecida e uma vida distante da escola. O problema é que, quando reencontra Matt, percebe que perdeu o contato com ele há anos.

Também haverá a segunda temporada de “The Witcher”. Em um mundo de fantasia medieval, baseado na série de livros do escritor Andrzej Sapkowskim, Gerald de Rívia (Henry Cavill) é um dos últimos bruxos restantes da Terra e continua em sua luta contra monstros.

No Disney Plus, há “Comidas Inimagináveis”, uma série de competição que junta artistas para montar obras de arte com comidas. Com apresentação de Keke Palmer, os participantes terão que fazer uma construção baseada em temáticas que envolvem a Disney.

O Amazon Prime Video disponibiliza o filme “Um Lindo Dia na Vizinhança”, dirigido por Marielle Heller. O longa-metragem mostra Tom Junod (Matthew Rhys), um jornalista investigativo que recebe o trabalho de escrever um perfil sobre Fred Rogers (Tom Hanks), o criador de “Mister Rogers' Neighborhood", um programa infantil famoso na década de 1960.

Netflix

quarta-feira, 15

- Elite Histórias Breves: Phillipe Caye Felipe

- Superstore (temporada 6)

- De Repente 30

- A Mão de Deus

quinta-feira, 16

- Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade

- O Fascinante Mundo dos Corais

- Aggretsuko (temporada 4)

- Uma Esposa de Natal

sexta-feira, 17

- Velozes & Furiosos - Espiões do Asfalto (temporada 6)

- The Witcher (temporada 2)

Disney Plus

sexta-feira, 17

- Comidas Inimagináveis

- Puppy Dog Pals (temporada 3)

- Apollo: Reconstruindo a Jornada Espacial (temporada 1)

- Gavião Arqueiro (episódio 5)

- Por Dentro da Disney (episódios 13 e 14)

- Natal em Arendelle

- De Novo Natal?



Amazon Prime Video

quarta-feira, 15

- Um Lindo Dia na Vizinhança

- Mortdecai: A Arte da Trapaça

sexta-feira, 17

- Causalidad

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 16

- Cidadão Kane

- Gato no Muro

- Crime Ferpeito

- Nossos Filhos

- Os Condenados

Mubi

quinta-feira, 16

- Swimming Pool: À Beira da Piscina

sexta-feira, 17

- Voyage of Time: The Imax Experience

sábado, 18

- Baden Baden

domingo, 19

- Fourteen



