12 músicas para o fim de semana; de Marília Mendonça a Juliette

Nesta semana, o Vida&Arte traz em sua lista de lançamentos musicais a primeira música de Marília Mendonça em espanhol, em parceria com Dulce María, perfomance ao vivo de Ariana Grande, feat de Juliette com Israel e Rodolffo, comemoração dos cinco anos de carreira de Pabllo Vittar e clipe novo de Deolane Bezerra. Confira as músicas:

1. Dulce María e Marília Mendonça - Amigos con Derechos

A cantora mexicana Dulce María lançou a música "Amigos con Derechos", parceria com Marília Mendonça gravada antes do acidente que ocasionou sua morte. A canção é a primeira de Marília gravada em espanhol, que estava fazendo curso para aprender o idioma e começar uma carreira internacional.

2. Ariana Grande e Kid Cudi - Just Look Up



Após lançar "Just Look Up", música que faz parte da trilha sonora do filme "Don't Look Up", Ariana Grande e Kid Curi fizeram uma performance ao vivo da canção no The Voice e divulgaram o vídeo no YouTube. Em um dos trechos da música, Ariana incentiva as pessoas a darem ouvidos aos cientistas.



3. Juliette e Israel e Rodolffo - Sobre



Durante o Big Brother Brasil 21, Rodolffo deixou claro sua admiração pelo talento da colega de confinamento Juliette. Com a carreira de cantora já iniciada, a vencedora do BBB agora se junta a Israel e Rodolffo na faixa "Sobre", que faz parte do DVD da dupla, "Ao Vivo em Brasília".

4. FKA twigs e The Weeknd - Tears In The Club



FKA twigs lança "Tears In The Club", parceria com The Weeknd. A música fala sobre se jogar em uma balada após sofrer uma desilusão amorosa.



5. Alok, Ludmilla e Orochi - Joga Duro



Após lançar a faixa "Joga Duro", Alok, Ludmilla e Orochi finalmente lançaram o clipe da música. A letra reflete sobre os desafios de se viver em uma grande metrópole e o clipe conta com muita coreografias e jogo de luz.



6. Kevinho - Solinho



Kevinho lança sua última música do ano, "Solinho". A sonoridade lembra suas faixas no início da carreira e o clipe será lançado no domingo, 19 de dezembro.

7. Camilo - Pesadilla



Após vencer o Grammy Latino, na categoria "Melhor Álbum de Pop Latino", Camilo lança a música "Pesadilla", apostando na ranchera mexicana.

8. Silva, Marina Sena e RDD - Te Vi Na Rua



Está disponível em todas as plataformas digitais “Te Vi Na Rua”, parceria de Silva com Marina Sena e RDD. “’Te Vi Na Rua’ é uma música que surgiu da minha vontade de reencontrar meus amigos, daqueles flertes de verão e de dançar ao som de uma batida que só a Bahia tem. Nessa faixa juntei dois artistas que admiro de verdade, RDD com seu suingue soteropolitano e Marina Sena com seu borogodó arrasador. Acho que a inovação vem das boas misturas e eu tô sempre em busca de juntar mundos diferentes na minha música”, conta Silva.



9. Giulia Be - Show



Após sua participação no Grammy Latino, Giulia Be lançou a música "Show". A composição foi feita pela própria artista, inspirada em Taylor Swift, após Giulia assistir uma entrevista da cantora em 2015.



10. Johnny Hooker e Jáder - Larga Esse Boy



Quatro anos depois de lançar seu último álbum de músicas inéditas, Johnny Hooker volta à cena. Baseado no livro “Orgia – Os Diários de Tulio Carella”, ele está prestes a lançar seu novo disco. Mas, antes, o artista libera o segundo single do projeto, chamado "Larga Esse Boy", parceria com Jáder.

11. Pabllo Vittar - I am Pabllo



Comemorando os cinco anos de carreira, Pabllo Vittar lançou o álbum "I am Pabllo", com suas músicas apresentadas ao vivo num show que aconteceu na última terça, 14 de dezembro. São 26 faixas de diversos momentos de sua carreira.



12. Deolane Bezerra, Dayanne Bezerra e Daniele Bezerra - Quem Paga Sou Eu

Após lançar "Meu Menino", Deolane Bezerra lançou a faixa "Quem Paga Sou Eu", em parceria com suas irmãs Dayanna e Daniele. Na música elas deixam claro que quem mantém o estilo luxuoso de suas vidas são elas mesmas.

