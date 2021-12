Fagner prepara álbum de inéditas e homenagem a Belchior

Na última quinta-feira, 16 de dezembro, a Universal Music anunciou o retorno do cantor Fagner ao casting da companhia. Celebrando os 50 anos de carreira, o cantor cearense lançará pela empresa um álbum de músicas inéditas, regravações e uma homenagem ao conterrâneo Belchior.

“Estamos muito felizes em trazermos novamente para a Universal Music este grande ícone da música popular brasileira, que faz parte da história musical e da memória afetiva do nosso país. Agora sim, o bom filho à casa torna”, declarou Paulo Lima, presidente da Universal Music. “Estou de volta depois de 50 anos e agradeço a todos vocês que fazem a Universal Music pelo momento que vivemos hoje. Acredito que Robertinho e eu iremos tentar superar a expectativa que vocês nos depositam”, destacou Fagner.

Os primeiros dois discos do cantor foram lançados pela Philips, posteriormente incorporada a Polygram, que hoje é a Universal Music. Celebrando o contrato, Fagner se reuniu com Robertinho de Recife (produtor do álbum), Márcio Rolim (produtor musical), Paulo Lima (presidente da Universal Music), Ana Bueno (diretora de marketing) e Miguel Afonso (gerente de A&R) no Rio de Janeiro.

O artista já está se preparando para lançar um álbum pela empresa em 2022, que contará com a participação de Chico César, Clodo Ferreira, Fausto Nilo, Moacyr Luz e Zeca Baleiro. Desde 2015, Fagner está trabalhando nessa produção, que além de ter músicas inéditas, terá releituras e uma homenagem ao cantor cearense Belchior. Os artistas foram parceiros na década de 1970 em composições como Mucuripe (1972).

