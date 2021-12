Um mês para o BBB 22: confira tudo já divulgado sobre a edição

A 22ª edição terá Tadeu Schmidt como apresentador e novas dinâmicas na grade do programa

Falta um mês para a estreia de Big Brother Brasil. Ao surgir com um novo formato em 2020, trazendo o grupo camarote formado por pessoas famosas e o grupo pipoca formado por anônimos, o programa ganhou ainda mais destaque. Ano após ano, o reality show da TV Globo busca trazer novidades ou até mesmo reviver antigas dinâmicas, como foi com o quarto branco em 2020. Em preparação para o ano que vem, confira o que já se sabe sobre a 22ª edição do programa, que estreia dia 17 de janeiro de 2022:

1. Novo Apresentador

Após a saída de Tiago Leifert, a TV Globo anunciou que o jornalista Tadeu Schmidt assumirá o programa em 2022. O ex-apresentador do "Fantástico" já deixou claro que está empolgado para participar do reality show. "Estou muito feliz e orgulhoso por ter sido convidado para essa missão. O BBB é um máximo! É uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira. E logo quando o programa completa 20 anos. Só quero agradecer!", declarou.

2. Pipoca e Camarote

A fórmula que deu muito certo em 2020 e 2021 irá se repetir em 2022. A 22ª edição também irá ter os grupos Pipoca e Camarote, ou seja, anônimos e celebridades. As inscrições já foram encerradas, mas os participantes ainda não foram divulgados.

3. Quarto Preto

Através das redes sociais, o diretor do programa, Boninho, já deu um spoiler sobre o programa. Em um vídeo, ele mostra um quarto preto que fará parte do reality e brincou com os internautas: "o que será isso?".

4. Festa do Líder

Os líderes do BBB 22 agora terão uma novidade ao prepararem sua festa. Através das estalecas, eles poderão comprar itens adicionais para deixar a comemoração ainda mais especial.

5. Cinema do Líder em casa

Outra novidade envolvendo o líder é que nessa edição o público de casa também poderá participar da sessão de cinema. O filme exibido para os brothers também será transmitido na TV Globo nas noites de terça-feira.

