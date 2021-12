Férias no Dragão do Mar: veja atividades culturais gratuitas de dezembro

Durante o período de férias, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura oferece uma série de atividades culturais que acontece entre quinta-feira, 16, e terça-feira, 21. A mostra “Cena 21”, que compõe a programação de fim de ano, conta com shows musicais, espetáculos de teatro e apresentações de dança.

Na sexta-feira, 17, o cantor e compositor Zéis lança seu EP “A Rede, O Peixe e O Ar”. A partir de uma experiência estética e sonora, ele mistura seus conhecimentos sobre performance teatral e música. A banda será composta por Naiara Lopes na bateria, Glauber Alves no contrabaixo e Tiago Martin na guitarra.

Já no sábado, 18, o multiartista Orlângelo fará o show “Valise: a estória do meu nome”, em referência ao single homônimo que disponibilizou neste ano nas plataformas digitais. Entre os ritmos do reggaeton, do baião, do fado e do torém, faz uma crônica sobre si mesmo.

No último dia, haverá a apresentação do Pavilhão da Magnólia. Na nova criação do grupo de teatro cearense, "Há uma festa sem começo que não termina com o fim", quatro atores exploram as complexidades do presente e do passado. Ao levarem as pessoas em uma viagem temporal, questionam como é possível permanecerem juntos de novo depois do isolamento social.

A obra foi produzida a partir de encontros virtuais que exploraram o livro “O Livro dos Começos” (2015), de Noemi Jaffe, doutora em literatura brasileira e crítica literária. Em seus breves escritos, ela traça um contexto sobre os significados de começar.

Toda a programação será presencial e gratuita. Os ingressos podem ser reservados na plataforma Sympla e serão limitados para cada atração artística. Na data do evento, o público deverá apresentar o passaporte de vacinação que comprove o ciclo vacinal completo e um documento de identificação com foto.

Programação completa

quinta-feira, 16

20 horas - "Devotees", de João Paulo Lima

sexta-feira, 17

19 horas - Lançamento do EP "A Rede, o Peixe e o Ar", de Zéis

sábado, 18

19 horas - "Show Valise: a estória do meu nome", de Orlângelo

domingo, 19

17 horas - "Macaúba - Peito, Corda e Coração", de Coletivo Zanzulim

terça-feira, 21

19 horas - "Há uma festa sem começo que não termina com o fim", de Grupo Pavilhão da Magnólia

Cena 21

Quando: de quinta-feira, 16, a terça-feira, 21

Onde: no Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Mais informações: no site do Dragão do Mar



