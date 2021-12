Luisa Sonza é declarada morta pelo SUS, aponta colunista

De acordo com Léo Dias, a dona dos hits "Atenção" e "VIP" precisou entrar na Justiça para reverter o caso

"Eu estou completamente esgotada, quero que saibam disso", postou a cantora Luisa Sonza no Twitter na última terça-feira, 14, sem muitos detalhes sobre o que está ocorrendo. De acordo com o colunista Léo Dias, a fala da artista pode ter relação com um problema complexo: a gaúcha teria sido dada como morta pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O problema foi descoberto quando Luisa precisou fazer cadastro no aplicativo ConectSus para retirada do cartão de vacinação da Covid-19. Por conta do dado falso, ela não conseguiu ter acesso ao cartão e , portanto, teria problemas para embarcar para a Europa. A equipe da artista teve de entrar na Justiça em caráter emergencial e provar para o SUS que está viva. Segundo Léo Dias, o advogado de Luísa conseguiu reverter a situação e ela pôde pegar o documento e viajar.

A confusão toda seria gerada por haters, como são chamados críticos que se articulam para prejudicar nomes na web, que utilizam o CPF de famosos e propositalmente declaram as celebridades como mortas

Até agora a equipe da cantora não comentou o caso.

