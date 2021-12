De Mara Maravilha a ex-ator mirim, Xuxa encara polêmicas em documentário

Produção de documentário da Globoplay sobre Xuxa contou com reencontros da artista com Marlene Mattos, Mara Maravilha e ex-ator mirim Marcelo Ribeiro

Mais cedo em 2021, foi anunciado que a apresentadora Xuxa Meneghel ganharia um documentário para a Globoplay. Nas últimas semanas, relatos das gravações dão conta que a eterna "rainha dos baixinhos" está encarando de frente diversas polêmicas, incluindo encontros com desafetos como a diretora Marlene Mattos e a apresentadora Mara Maravilha e, ainda, uma reunião com o ex-ator Marcelo Ribeiro, com quem a artista contracenou no controverso longa "Amor, Estranho Amor" (1982), de Walter Hugo Khouri.

Previsto para estrear no início de 2022 na Globoplay, o documentário ainda sem título está sendo comandado pelo jornalista Pedro Bial e pela diretora Cassia Dian. Uma das próximas gravações da produção focará em um encontro entre Xuxa e Mara Maravilha.

Apontadas como rivais nos anos 1980 por apresentaram programas infantis, as duas recentemente trocaram farpas publicamente após Mara utilizar a expressão preconceituosa "débil mental" em uma "versão" do hit "Ilariê". "Como uma pessoa que trabalhou para criança fala isso? Tenho pena dela", afirmou Xuxa. De acordo com o jornal Extra, a participação de Mara no documentário foi uma forma de "deixar a relação em pratos limpos".

A mesma intenção pode ser apontada em relação ao reencontro, ocorrido no final de novembro, entre Xuxa e a diretora Marlene Mattos. 19 anos depois do rompimento entre as duas, as ex-parceiras conversaram diante das câmeras sobre ressentimentos do passado.

Trabalhando juntos desde 1984, ambas se desentenderam em 2002, no processo de criação do programa "Xuxa no Mundo da Imaginação". As tensões entre as duas incluem até um recente imbróglio judicial: em janeiro de 2021, a apresentadora deu uma entrevista na qual definiu a relação de trabalho com Marlene como "inadequada". A diretora reagiu, registrando um boletim de ocorrência contra Xuxa. O caso acabou arquivado.

Outro encontro promovido pelo documentário foi o da apresentadora com o ex-ator mirim Marcelo Ribeiro. Os dois contracenaram juntos no longa "Amor, estranho amor" em 1982, no qual protagonizaram uma cena de nudez. Na época, Xuxa tinha recém-completado 18 anos e Marcelo estavam com 12 anos. A participação foi um marco negativo na trajetória da artista, sendo constantemente usada para ataques contra ela. No reencontro entre ela e Marcelo, os dois assistem e comentam um trecho do longa.







Por anos, Xuxa conseguiu impedir a circulação oficial do filme, comprando os direitos junto à distribuidora. Em 2018, ela abriu mão e a obra voltou a ser liberada comercialmente. Já a partir de 2020, Xuxa passou a falar abertamente sobra a produção e, em uma entrevista ao Fantástico, pediu ao público para assisti-la. "Fala de uma coisa muito atual, a exploração infantil. Isso é a realidade de muita gente. Muita criança ainda é vendida. Isso tem que ser falado", defendeu.

A produção do documentário sobre a rainha dos baixinhos para a Globoplay ainda deverá ter depoimentos da apresentadora Adriane Galisteu, também apontada como rival de Xuxa por conta da relação de ambas com Ayrton Senna, e do jogador de futebol Pelé, ex-namorado da artista.