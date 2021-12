Vanessa da Mata defende terceira via e público rebate gritando "Lula"

Ao realizar um show em Sergipe, Vanessa da Mata deu sua opinião sobre as eleições presidenciais de 2022. Segundo pessoas presentes no evento, a cantora defendeu uma terceira via, ou seja, não quer nem Lula nem Bolsonaro no cargo de presidente. No entanto, a artista foi surpreendida com a ação do público, que começou a cantar um jingle do petista.

Quando Vanessa iniciou o discurso, uma pessoa do plateia gritou "Fora, Bolsonaro" e a cantora então declarou: "Nem um nem outro". Com isso, o público começou a cantar: "olê, olê, olê, ola! Lula! Lula!”. O vídeo viralizou nas redes sociais e pessoas que estavam presentes no evento confirmaram o acontecimento.

Sobre o assunto Jarly Almeida fecha com Sua Música Records

Ratos de Porão e João Gordo retornam a Fortaleza ao lado de Garotos Podres

Matheus e Kauan lançam "Imagina a sentada"

Quem é Ávine Vinny, cantor preso após ameaçar ex-esposa

"Tem que se resolver com Deus", apontou Ávine Vinny em caso do DJ Ivis

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nas redes sociais, a cantora escreveu "Bolsonaro nunca foi, Bolsonaro jamais será" após a repercussão do caso e resgatou um vídeo publicado em 2018 quando criticou Jair Bolsonaro, aderindo à campanha "Ele Não". "Uma pessoa estúpida sem a menor noção do outro, sem empatia com a mulher, com o negro, com o gay, não pode governar o país", disse na ocasião.

Uma pesquisa da Genial/Quaest divulgada na última quarta, 8 de dezembro, mostra que o ex-presidente Lula (PT) continua liderando as intenções de voto para presidente em 2022. O político recebeu cerca de 46% das intenções de voto contra 23% de Bolsonaro.

Confira a repercussão da fala de Vanessa da Mata no Twitter:

Me acabando de rir que a Vanessa da Mata quis meter um “nem um nem outro” durante um show em Sergipe e o público começou a gritar o nome de Lula pic.twitter.com/J9a9UhLL5Z — vanessa (@vnssalin) December 11, 2021

O vídeo não tem, mas ela fez referência sim a "nem um nem outro". O vídeo não mostra o início da fala, onde ela diz isso... Eu estava no show. — Antunes Ferreira Lula da Silva (@antunesfsilva) December 12, 2021

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags