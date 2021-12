Jarly Almeida fecha com Sua Música Records

Jarly Almeida, a "Rainha do Brega", anunciou, por meio de suas redes sociais, que é a mais nova artista do casting do Sua Música Records, gravadora 360º do grupo Sua Música.

Ao O POVO, a cantora falou a respeito desta nova fase na carreira. "Estou extremamente feliz com essa oportunidade de entrar em um time que está ganhando. Com muito trabalho, pés no chão e fé em Deus tudo vai dar certo. Estou aqui para somar e fazer história junto com a equipe do Sua Música Records", disse.

Na última quarta-feira, 8, Jarly esteve presente na inauguração do Sua Música Space, mais novo hub da empresa, em Fortaleza, que tem o intuito de oferecer aos artistas e influenciadores, um espaço mega estruturado para a gravação de músicas, clipes e conteúdos para as plataformas digitais.

"Tenho certeza que usarei muito esse espaço como minha segunda casa. Posso resumir como um dos dias mais maravilhosos e marcantes para mim", conta Jarly.

Perfil de Jarly Almeida

Jarly Almeida tem apenas 22 anos de idade e é natural da cidade de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte (RN). A cantora iniciou sua trajetória em carreira solo, foi vocalista da banda "Conde do Forró" durante dois anos e, no ano de 2020, retornou para seu projeto solo.

Sua Música Records

Atualmente, o casting da gravadora Sua Música Records conta com artistas como Japãozin, Eduarda Brasil, Lucas Boquinha, Artur Lima, Matheus Alves, Irmãs Brusaca, Daniel dos Teclados, Yury Pressão e DJ Peppa. Agora, Jarly Almeida, a "Rainha do Brega", é mais um nome que chega para somar ainda mais neste grande time de estrelas.

