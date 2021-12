Quem é Ávine Vinny, cantor preso após ameaçar ex-esposa

Na noite da última segunda, 13 de dezembro, o cantor Ávine Vinny foi preso após fazer ameaças à ex-esposa Laís Holanda. Nascido em Sobral, no Ceará, o artista tem 32 anos e é pai de uma menina, fruto do antigo casamento. Ele ganhou destaque em todo o território nacional após lançar "Coração Cachorro", parceria com Matheus Fernandes.

Ávine Vinny começou a cantar ainda na adolescência, na igreja em que frequentava. Aos 20 anos, formou a banda Xé Pop e através dela lançou as músicas "Namorar Escondido", "Primeiro Olhar", "Você Aparece", "Segura Coração", "Melhor Que Eu", "Meu Abrigo" e "Vai Novinha". Com o sucesso do grupo, o cantor se mudou para Fortaleza.

Em 2016, Ávine decidiu seguir carreira solo e lançou o álbum "O Cara Do Momento". No mesmo ano, lançou a música "Tô Limpando Você da Minha Vida", em parceria com Solange Almeida, que na época fazia parte do Aviões do Forró. A canção foi a quarta mais executada nas rádios nordestinas.

Em 2017, lançou o álbum "Na Contramão" que contém a participação de Xand Avião, Márcio Victor e Léo Santana. No ano seguinte, fez uma parceria com a cantora Ludmilla na canção "Tô Fechado Com Ela". No mesmo ano, lançou "Maturidade" com a dupla Matheus & Kauan, atingindo a 66ª posição do Top 100 do Spotify Brasil, além de ocupar a trigésima posição da lista de hits virais, ultrapassando Madonna e Selena Gomez.

Em 2021, Ávine ficou conhecido em todo o Brasil ao lançar "Coração Cachorro" com Matheus Fernandes. Em outubro, a canção chegou a ser a 21ª mais tocada no mundo e a coreografia viralizou nas redes sociais. A música chegou até o cantor britânico James Blunt, que apontou semelhanças com o refrão de sua canção "Same Mistake". Após a repercussão, os artistas brasileiros admitiram a inspiração e cederam 20% da renda com o single ao artista inglês.

Atualmente, o cantor é agenciado pela Vybbe, produtora de Xand Avião, que também agenciava DJ Ivis, antes de vir à tona o caso de agressão do produtor musical à ex-esposa Pâmella Holanda. Ávine foi casado com a enfermeira Laís Holanda por oito anos e os dois tiveram uma filha chamada Isla. O cantor teria ameaçado a ex-esposa através de uma ligação, que foi gravada por ela e encaminhada à Delegacia da Mulher.

