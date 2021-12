"Tem que se resolver com Deus", apontou Ávine Vinny em caso do DJ Ivis

Após Ávine Vinny ser preso na noite desta segunda-feira, 14 de dezembro, acusado de ameaçar a ex-esposa Laís Holanda, internautas resgataram mensagens de apoio do cantor a DJ Ivis, que foi preso após agredir a ex-esposa Pâmella Holanda. Aos 32 anos, Ávine ficou conhecido em todo o Brasil com o hit "Coração Cachorro", ao lado de Matheus Fernandes. A assessoria do cantor confirmou que ele foi preso após uma "discussão" com a ex-esposa.

Com a repercussão do caso, internautas vasculharam as redes sociais do cantor e descobriram que ele já havia apoiado o DJ Ivis, após o produtor musical passar três meses preso. Ao ser solto, o DJ publicou um texto sobre segunda chance em seu perfil no Instagram e Ávine mostrou seu apoio escrevendo "é isso DJ!" com um emoji de coração vermelho.

O tanto de verificado dando apoio ao DJ Ivis na publicação dele. pic.twitter.com/B6OgaEhkwM

O cantor cearense também havia mostrado sua admiração pelo DJ ao participar do Ielcast e ressaltou que não apoiava a atitude do produtor musical. "Com relação ao DJ Ivis (...), o mercado fonográfico hoje deve muito à inteligência dele. Infelizmente, vacilou feio aí. Perante a justiça, perante aos homens, perante a tudo, já tá pagando e colhendo os frutos do que plantou. Ninguém planejava isso pra ele, no sentido de que a gente não esperava isso pra ele, porque eu gosto muito do DJ Ivis, sou muito grato a ele, mas infelizmente são coisas da vida", declarou.

"O DJ é meu amigo, até antes da pandemia ele foi meu produtor, tenho uma gratidão gigante por ele. Muitas das produções que eu tenho são do DJ", declarou. "Eu acho que ele tem que se resolver com Deus, já deve ter se resolvido. Meus posicionamentos são bem claros com relação a muita coisa, porque já pressupõe que eu sou cristão, então algumas coisas são pressupostas que eu não aprove como cristão", afirmou.

Ao ser questionado sobre o que diria a ele se o encontrasse, ele disse: "eu falaria pra ele que dá tempo, vamos lá, força, coragem, mude, procure arrancar coisas boas desse momento ruim que você passou. Acredito em você, porque muitas vezes ele acreditou em mim". "Deus está em todos os lados agindo de alguma forma. Deus não nos abandona", defendeu.

