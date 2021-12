Matheus e Kauan lançam "Imagina a sentada"

O clipe já conta com mais de 850 mil visualizações no YouTube

Matheus e Kauan lançaram em todas as plataformas digitais a faixa "Imagina a sentada", primeira do novo álbum "Se Melhorar Estraga", gravado no último dia 25 de novembro, em São Paulo.

"A música vem com uma proposta bem dançante, com uma batida mais marcante. Escrevi a letra dela esse ano, quando estávamos em Cancún para um show, então ela vem com essa pegada mais descontraída", comenta Matheus.



Apostando em letras mais sensuais e muito dançantes, o novo álbum e DVD de Matheus e Kauan promete ultrapassar os números astronômicos que a dupla já possui em streamings. Os irmãos estão prestes a cruzar a marca de 1 bilhão de reproduções em suas 10 canções mais populares apenas no Spotify.



Desde o dia 1º deste mês, Matheus e Kauan estão no comando do programa TVZ, no canal Multishow. A atual temporada apresentada pela dupla, que será exibida até o final de dezembro, traz diversos nomes da música nacional, interação com fãs e muita música.

