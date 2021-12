A "Vaca Magra", de artista cearense, é retirada da Bolsa de Valores de SP

A escultura de uma vaca magra amarela, instalada em frente ao prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo, nesta quinta-feira, 9, foi retirada do local algumas horas depois. A obra, de autoria da artista cearense Márcia Pinheiro, passou pouco tempo no lugar para não ser apreendida pela Polícia Militar, de acordo com informações divulgadas pelo portal “G1”.

A intervenção era uma forma de protesto contra a desigualdade social no País e fazia uma crítica ao “Touro de Ouro”, instalado em novembro no mesmo lugar e que depois foi retirado pela Prefeitura de São Paulo por falta de licença.

O projeto de Márcia Pinheiro surgiu há uma década, com o objetivo de chamar atenção para as consequências da seca no Nordeste. As esculturas de animais subnutridos já foram expostas em vários lugares, como na Universidade de Fortaleza (Unifor); no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado do Ceará; e na Secretaria Municipal da Educação do Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O meu trabalho está relacionado a questões sociais com um forte apelo a identidade cultural. Na prática, desenvolvo um processo construtivo no qual transito entre várias linguagens. Algumas características são perceptíveis como a abstração e o uso de materiais alternativos além de uma estética carregada de poesia virtual", há no site oficial da artista.

A “vaca magra” faz uma contraposição ao “Touro de Ouro” da B3, a Bolsa de Valores do Brasil. O objeto instalado na época gerou críticas por reforçar as desigualdades sociais e econômicas do País.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Trio Gilsons realiza primeiro show em Fortaleza neste sábado, 11

Morre Lina Wertmüller, 1ª mulher indicada ao Oscar de Direção

Iphan declara o forró como patrimônio cultural brasileiro

Jennifer Aniston desabafa sobre especial de "Friends": "Fomos tão ingênuos"

Pré-venda de "Matrix Ressurrections" começa nesta quinta-feira, 9

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags