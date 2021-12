Trio Gilsons realiza primeiro show em Fortaleza neste sábado, 11

Com sonoridade autêntica e tropical, o trio Gilsons prepara disco de estreia e desembarca pela primeira vez em Fortaleza com show único neste sábado, 11

Dos Novos Baianos ao BaianaSystem, de Luedji Luna a Jorge Ben Jor, a brasilidade é componente indispensável nas referências artísticas dos Gilsons. Como o nome indica, o trio formado por José Gil, João Gil e Francisco Gil se ancora nas raízes musicais fincadas por Gilberto Gil — pai e avô dos integrantes, respectivamente — para explorar ritmos e produzir uma sonoridade autêntica. Os três chegam a Fortaleza pela primeira vez neste sábado, 11, em show único no Orla Praia Club.

Com a presença constante da música durante a convivência familiar, eles consequentemente desenvolveram o gosto e o talento pela arte. Tocavam instrumentos juntos e participavam conjuntamente dos tradicionais blocos de Carnaval de Salvador e dos ocasionais shows. "Essa transição para o profissional se deu de uma forma totalmente natural. O Gilsons veio para que a gente pudesse, através da nossa música, se jogar e experimentar juntos", conta Francisco.

O primeiro trabalho oficial do trio foi o EP "Várias Queixas", lançado em novembro de 2019. No repertório, constam músicas como "Love Love" e "Vento Alecrim". Desde o início, os elementos sonoros do grupo reúnem influências tipicamente brasileiras com toques pessoais de cada integrante. "João tem um gosto muito grande pelo rock inglês, a guitarra elétrica. O José já tem um gosto forte pela música eletrônica e os tambores. Eu também tenho um gosto que vai para a música afro-americana e que bebe das coisas atuais brasileiras, e a gente traz isso para dentro do nosso caldeirão", complementa o cantor.

Poucos meses após a estreia do grupo, o País entrou em isolamento rígido devido a pandemia ocasionada pela Covid-19. João relembra que, assim como toda a indústria musical, os três ficaram surpresos com o acontecimento. Até então, os planos dos Gilsons envolviam "uma crescente" de shows e, logo em sequência, a gravação de um disco. "Essas coisas foram adiadas e a forma que a gente conseguiu de se organizar e se manter ativo foi através de parcerias com outros artistas, que se não fosse pela pandemia talvez a gente não tivesse conhecido". Neste período, alguns dos lançamentos foram "Devagarinho" com Mariana Volker; e "Algum Ritmo", em parceria com a banda Jovem Dionisio.

Em meio a colaborações e lives, o trio agregou grande audiência virtual. Eles somam mais de 25 milhões de streaming apenas na plataforma digital Spotify, dado que sugere o acolhimento do público. Agora, eles preparam uma novidade para os fãs: o primeiro álbum está previsto para o começo de 2022 e o processo já foi iniciado com o single "Proposta", divulgado em novembro. O clipe da canção em questão foi dirigido por Pedro Alvarenga.

Nas cenas, é possível visualizar uma realidade paralela onde os atores Caio Blat, Fábio Assunção e Lázaro Ramos compõem o grupo. "A gente enxerga 'Proposta' como ousada e a mais pop. Nós queríamos trazer para o vídeo uma linguagem que tivesse humor e com elementos surpreendentes", detalha Francisco. O cantor ainda menciona que a música amplia características dos outros clipes do trio, como a ligação entre o corpo, o movimento e a dança.

O próximo passo é o lançamento do single "Duas Cidades", que será feito amanhã, 10, em todas as plataformas digitais. Para José, este é o marco do começo de uma outra fase na carreira. "Esse disco dos Gilsons compactua com todo o processo que tivemos até aqui. A gente chega nesse momento para fechar esse ciclo. O novo álbum tem muito desse universo da banda com o violão, o trompete e a percussão". O trabalho com composições inéditas traz uma "expectativa muito grande", define o artista.

José, João e Francisco aguardam com desejo a oportunidade de conhecer pela primeira vez os espectadores adquiridos nestes dois anos sem apresentações presenciais. A partir deste sábado, 11, os Gilsons entram em uma temporada de shows pelo Brasil. O começo é por Fortaleza e o trajeto percorre ainda cidades como Salvador e Rio de Janeiro. "É um momento muito difícil, mas com isso de ouvir as músicas em casa, os Gilsons começaram a ter um espaço. É um público que a gente não encontrou e que a gente está muito ansioso para ver", manifesta José.

Gilsons em Fortaleza

Onde: Orla Praia Club (Av. Clóvis Arrais Maia, 3005 - Praia do Futuro, Fortaleza)

Quando: No sábado, 11, às 16 horas

Quanto: R$ 150 (meia) e R$ 180 (inteira) para a pista premium. R$310 (inteira) para o lounge

Venda de ingresso pela Bilheteria Digital.

