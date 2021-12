Jennifer Aniston desabafa sobre especial de "Friends": "Fomos tão ingênuos"

Quando a sitcom Friends completou 25 anos de lançamento, a HBO Max preparou o especial “Friends: The Reunion”, que reunia todos os protagonistas da série: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer. No conteúdo, que está disponível no streaming, eles refizeram cenas, reecontraram antigos colegas de trabalho e falaram sobre o passado.

Em entrevista recente para o “The Hollywood Reporter”, a atriz comentou sobre as dificuldades de retornar àquela época. “Acho que fomos tão ingênuos entrando nisso, pensando: ‘O quão divertido isso vai ser? Eles estão colocando o set de volta, exatamente como era’. Então você chega lá e é como: ‘Certo, eu não tinha pensado sobre o que estava acontecendo da última vez que estive realmente aqui’”, disse.

A artista falou sobre como foi voltar ao passado: “Foi como: ‘oi, passado, lembra de mim? Lembra como isso foi péssimo? Você pensou que tudo estava na sua frente e que a vida seria simplesmente linda e então você passou por talvez o momento mais difícil da sua vida?’. Foi tudo muito chocante e, claro, você tem câmeras em todos os lugares”.

Ela afirma que teve que sair durante alguns momentos da gravação por causa de sua condição emocional. “Eu não sei como eles cortaram isso”, continuou.

Apesar dos sentimentos, recorda das partes felizes do trabalho e de sua relação com os outros protagonistas. “Nós realmente nos divertimos muito juntos. Lembro que era uma das coisas que, quando éramos jovens e burros, uma das ameaças [do estúdio] era: ‘Bem, não precisamos de vocês seis. Podemos fazer isso com quatro de vocês’. Nós ficávamos tipo: ‘O quê? Vocês podem? Vocês podem se livrar de Rachel ou Joey ou quem?’. Então foi como: ‘Não, eles não podem, acorde’”.



