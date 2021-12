Vaca Magra em SP: conheça a artista cearense responsável pela obra

Uma escultura de vaca magra em frente ao prédio da Bolsa de Valores em São Paulo, onde antes ficava o touro de ouro, chamou atenção na manhã desta quinta-feira, 9 de dezembro. A obra tem o objetivo de promover reflexão sobre problemas causados pela seca do Nordeste e foi criada pela artista cearense Marcia Pinheiro.

Com formação em artes visuais e design gráfico, Márcia Pinheiro sempre busca abordar temáticas de cunho social em suas criações. Já expôs suas obras em espaços como a Casa Cor Ceará, o Prêmio Design Ceará, o 55º Salão de Abril, o Festival Vida&Arte e a Mostra Cariri.

Sobre o assunto "Muita honra", diz mãe de Marília Mendonça ao receber prêmio pela filha

Morre Lina Wertmüller, 1ª mulher indicada ao Oscar de Direção

Fábio Porchat critica "frágil argumento de mamata" de governo Bolsonaro

Multishow: Chico Chico, filho de Cássia Eller, protesta contra Bolsonaro

Criador do Super Nintendo, Masayuki Uemura morre aos 78 anos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O meu trabalho está relacionado a questões sociais com um forte apelo a identidade cultural. Na prática desenvolvo um processo construtivo no qual transito entre várias linguagens. Algumas características são perceptíveis como a abstração e o uso de materiais alternativos além de uma estética carregada de poesia virtual", está escrito em seu site.

A artista também já esteve presente em exposições coletivas, como Arte Contemporânea e Artes Plásticas em Fortaleza - Ceará, 3º Salão Internacional de Artes Visuais e 5ª Bienal Nacional de Gravura-Olho Latino, em São Paulo.

A intervenção urbana "Vacas Magras" surgiu há 10 anos com esculturas idênticas de tamanhos aproximados ao real do animal de referência, além de possuírem grande durabilidade devido ao material de construção, que inclui resina e fibra de vidro. As peças já foram expostas no Departamento Nacional de Obras Contra Seca (Dnocs), no Palácio da Abolição e na Secretaria de Educação do Estado do Ceará.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags