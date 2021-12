Porta dos Fundos: especial de Natal retrata Jesus em prostíbulo

Especial de Natal do Porta dos Fundos tem lançamento marcado para próxima quarta-feira, 15 de dezembro, no streaming Paramount+

O Porta dos Fundos mantém a tradição de lançar seu especial de Natal que mistura comédia e críticas sociais. A nova obra audiovisual da produtora de vídeos será “Te Prego Lá Fora” e tem data de estreia marcada para a próxima quarta-feira, 15 de dezembro, no Paramount+.

O conteúdo de animação vai mostrar Jesus quando ele ainda era adolescente. “Encarando uma nova escola e começando a ter poderes, Jesus vai descobrir que a vida de crente não é fácil”, indica a publicação nas redes sociais.

O teaser acompanha o protagonista passando por várias adversidades durante seu amadurecimento. Em uma das cenas, está em um prostíbulo. “Isso não é de Deus”, desabafa o personagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O especial promete falar sobre uma situação que todos viveram: a adolescência. “Te Prego Lá Fora” terá dublagem dos atores e humoristas do Porta dos Fundos, como Rafael Portugal, Fábio Porchat, Antonio Tabet e Gregório Duvivier.

As obras natalinas da produtora costumam se envolver em polêmicas por causa das críticas que recebem nas redes sociais. Em 2019, a sede da empresa chegou a ser atacada por coquetéis molotov.

Na época, houve o lançamento de “A Primeira Tentação de Cristo” pela Netflix. Na história, Jesus foi retratado como um homem homossexual que teve uma relação com Lúcifer. Além disso, a relação de Deus com Maria teria sido uma traição a José. A Justiça do Rio de Janeiro censurou o especial.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Nas alturas, artista francês faz travessia na Praça do Ferreira

Netflix divulga trailer oficial de Rebelde e retorna com sociedade secreta

Whindersson Nunes lança livro e recebe fãs em shopping de Fortaleza

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags