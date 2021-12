Saxofonista Roger Marza lança álbum como manifesto em apoio à natureza

O jornalista e saxofonista lança seu segundo álbum digital “Maritacas Flow” na próxima sexta-feira, 17 de dezembro. O disco, que mistura sons da natureza com computação sonora, estará disponível em várias plataformas de streaming de música, como Spotify, Apple Music e Deezer.

O trabalho parte de uma improvisação livre feita com o artista da computação Nicolau Centola. As obras foram criadas no ano passado, quando foram registrados vários focos de incêndios no Cerrado e na Amazônia.

“Maritacas Flow” é, portanto, um manifesto a favor da natureza. Há, no meio das canções, sons de pássaros, andorinhas, ondas e lobo guará, que foram gravados por cientistas do Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da Universidade de São Paulo (USP). Alguns registros também foram feitos pela artista plástica Denise Noronha e pelo próprio Roger Marza.

Além do lançamento do disco, o saxofonista fará um show on-line no dia 27 de novembro, a partir das 18 horas. Conteúdo será transmitido pelo Instituto Damata, espaço de práticas integrativas e complementares em prol do bem estar.

“Maritacas Flow” será o segundo álbum de Roger Marza. Seu disco de estreia foi “Alma da Terra”, que tem 11 faixas e foi lançado em julho deste ano. Nesta produção, também uniu sons da natureza com as melodias do jazz.



