Homem viraliza ao narrar engarrafamento que causou no Rio de Janeiro

Wallace Santos publicou vídeos narrando um engarrafamento na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, causado por ele mesmo. O carro do carioca quebrou e sua reação foi filmar seu bom humor; entenda

Um homem viralizou nas redes sociais ao publicar vídeos narrando um engarrafamento na avenida Brasil, no Rio de Janeiro, que foi causado por ele mesmo. O carro de Wallace Santos, de 44 anos, quebrou na via pública e a reação do carioca foi pegar o celular, filmar seu bom humor e divulgar. Caso viralizou hoje, terça-feira, 7,

“Estamos aqui na avenida Brasil, altura de Guadalupe, causando um engarrafamento enorme aqui, ó! Estávamos indo trabalhar e o carro, ali ao fundo, enguiçou e esse engarrafamento nesse momento na avenida Brasil a culpa é nossa! Estou realizando um sonho!”, disse ele na publicação, feita ontem, 6. Em outro trecho do vídeo, Wallace tenta interpretar um repórter de trânsito: “Você que está saindo agora para o trabalho, vindo de Bangu, Campo Grande, o engarrafamento foi causado por mim nesse momento... Meu cunhado controlando o trânsito... Isso é Rio de Janeiro! As pessoas passando e mexendo... Bom dia para você também!”.

O vídeo, que tem 1 minuto e 57 segundos de duração, tem um momento específico que gerou engajamento nas redes sociais: quando Wallace mostra o cunhado André tentando organizar os veículos. “Esse engarrafamento nesse momento na Avenida Brasil, a culpa é nossa!”, exclama o homem segurando o celular.

Em entrevista ao portal G1, Wallace explicou que a ideia do vídeo humorístico surgiu após telefonar para a esposa em uma chamada de vídeo: “Quando o carro quebrou, liguei para a minha mulher, Cássia Regina, para mostrar o que tinha acontecido. Fui falando e ela morrendo de rir. Achei engraçado e resolvi fazer um vídeo para postar nas redes sociais também”.

“Estou me divertindo com a reação das pessoas, com os comentários nas redes sociais. E lá na hora, as pessoas passavam, mexiam, zuavam, quase ninguém xingou, não. É o espírito do carioca”, complementou ele. No Twitter, anônimos se divertiram com a situação e compartilharam o vídeo, que chegou a Marcelo Adnet. O humorista transcreveu a narração de Wallace e publicou em seu perfil oficial da rede social.



