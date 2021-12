Censura? Lázaro Ramos enfrenta problemas com Ancine

Abordando autoritarismo, racismo e xenofobia, o filme "Medida Provisória" marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor. Gravado há dois anos, o longa tem enfrentado dificuldades para ser lançado. A equipe da produção informou que a estreia ainda não aconteceu devido a exigências impostas pela Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Com Taís Araújo e Seu Jorge no elenco, o filme se passa em um futuro distópico no Brasil, onde um governo autoritário ordena que todos os cidadãos afrodescendentes se mudem para a África, criando protestos e um movimento de resistência clandestino que inspiram o restante do País.

Inicialmente previsto para sair em novembro de 2020, o longa teve sua estreia adiada e as produtoras responsáveis pelo filme publicaram uma nota explicando a situação. De acordo com o texto, a equipe enviou uma carta à Ancine questionando o motivo pelo qual há demora em confirmar o lançamento da produção. Apesar da Agência ter confirmado o recebimento da carta, não houve qualquer manifestação sobre o conteúdo escrito.

"Ao longo de mais de um ano foram trocados com a agência dezenas de e-mails, checados o recebimento e andamento de protocolos, bem como foram realizadas consultas processuais", disseram os representantes de Ramos na carta. Apesar da dificuldade em estrear no circuito nacional, o filme terá sua primeira exibição em 15 de dezembro no Festival do Rio.

Em março, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, chegou a pedir boicote ao filme de Lázaro Ramos, alegando que foi "bancado com recursos públicos" e estaria acusando o governo Bolsonaro de praticar racismo. "Temos o dever moral de boicotá-lo nos cinemas. É pura lacração vitimista e ataque difamatório contra o nosso presidente", declarou nas redes sociais.

"A equipe de Medida Provisória segue confiante na Ancine e espera poder anunciar, em breve, uma data de lançamento para que todos os brasileiros possam conhecer o longa que tem em seu elenco nomes como Seu Jorge, Taís Araujo, Alfred Enoch, Adriana Esteves, Renata Sorrah, Mariana Xavier e Emicida, além das centenas de profissionais que trabalharam nos bastidores sempre acreditando no cinema nacional", finalizaram no texto.

