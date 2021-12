Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a ganhar um hub de conteúdo musical

Sua Música Space abre com o objetivo de impulsionar artistas e influenciadores do Nordeste

Fortaleza ganha nesta quarta-feira, 8, o Sua Música Space, o maior hub de produção musical do Nordeste. O empreendimento oferece soluções para artistas, criadores de conteúdo e marcas, em um espaço de 1.200 m², que contempla três estúdios de gravação, palco para shows e transmissões, salas de reunião e área de lazer e games.

A diretora comercial da empresa, Marcela d' Arrochella, afirma que o grande propósito do Sua Música é desenvolver, amplificar e conectar o universo da música.

"Com o Sua Música Space não será diferente: a nossa nova casa no Nordeste traz um amplo leque de oportunidades e soluções para artistas, creators e marcas interagirem através de experiências exclusivas e conteúdo original repleto de sabor local", explica Marcela.

Comprometido com o desenvolvimento da região, o Sua Música investiu um capital de R$ 2 milhões na estrutura física e já contratou mais de 30 profissionais. Segundo ainda Marcela, a ideia é que o negócio se expanda para outras capitais, contemplando o Nordeste de forma ainda mais abrangente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do aplicativo de streaming de música com mais de 8 milhões de usuários ativos por mês, a empresa trabalha como distribuidora - com o Sua Música Digital - e com um casting fixo de agenciamento artístico do Sua Música Records.

O Space abre as portas tanto para artistas da casa quanto para novos talentos. "Todos os artistas são bem-vindos no Sua Música Space. Nós acreditamos que conectando nossos profissionais de produção aos artistas e influenciadores vamos explorar toda a potencialidade deles. O nordeste já é uma região de muita criatividade musical e queremos amplificar isso criando um espaço para concentrar e desenvolver a música nordestina", afirma o CEO da Sua Música, Roni Maltz Bin.

Tags