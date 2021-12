Escola de Gastronomia Social abre seleção para 210 vagas em dezembro

Inscrições podem ser realizadas no site da instituição entre os dias 7 e 8 deste mês

Quem deseja saber mais sobre o preparo de pratos natalinos e refeições vegetarianas pode se inscrever para uma das 210 vagas ofertadas pela Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) em dezembro. A instituição da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerida pelo instituto Dragão do Mar (IDM), seleciona candidatos para os cursos “Confeitaria Básica: Bolos para Natal”, “Panetones: Doces e Salgados” e “Cozinha Vegetariana”.

As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e o processo será realizado nos dias 7 e 8 deste mês através do site da corporação. Para se inscrever, os interessados devem ter mais de 18 anos e o Ensino Fundamental completo. Também é necessário que os concorrentes tenham disponibilidade e acesso à internet nos horários definidos para a programação.

Das 210 vagas, 50% serão destinadas a candidatos novos e outros 50% para aqueles que já participaram de cursos da escola. Durante a formação, os estudantes também têm a possibilidade de participar de até três orientações pedagógicas e profissionais disponíveis no site, contanto que estejam dentro das linhas ofertadas.

A escola tem como público-alvo preferencial jovens em situação de vulnerabilidade social e adultos com ou sem experiência gastronômica. Com atividades gratuitas, a instituição também disponibiliza mentorias para desenvolvimento de produtos e projetos, através do Laboratório de Criação em Cultura Alimentar e Gastronomia Social.

Inscrições para Cursos Básicos - Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco

Quando: 7 e 8 de dezembro

Onde: No site

Mais informações: no Instagram ou pelo número (85) 3248-8091.



