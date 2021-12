Grammy 2022: Drake retira suas indicações, diz site

O rapper Drake, de 35 anos, solicitou a remoção de suas indicações nas categorias do Grammy 2022, segundo reportou o site Variety hoje, segunda-feira, 6. O pedido teria sido feito diretamente pelo artista e sua equipe e teria sido confirmado por um representante da premiação. Nenhuma motivação para a remoção foi divulgada até o momento.

Com a saída de Drake das categorias, não serão indicados novos artistas e trabalhos. As categorias seguirão com apenas quatro concorrentes em cada, visto que os canhotos de votação foram enviados para os membros do comitê de votação nesta manhã. Drake estava indicado em duas categorias: melhor álbum de rap e melhor performance de rap.

Grammy 2022: quando será?

A cerimônia acontecerá na segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, a partir das 22 horas (horário de Brasília). O evento será realizado no Staples Center, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

Grammy 2022: onde assistir ao vivo?

Desde 1973, o Grammy é transmitido pela emissora CBS; para a edição de 2022, não será diferente. Também haverá transmissão simultânea na plataforma de streaming Paramount+.

No Brasil, a emissora a cabo TNT tradicionalmente realiza a transmissão ao vivo com comentários do evento. Para a cerimônia de 2022, ainda não foram divulgados detalhes. Novas informações serão atualizadas a esta matéria à medida que forem sendo anunciadas.

Grammy 2022: qual o período de elegibilidade?

Serão indicadas, analisadas e premiadas obras lançadas entre 1º de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2021. O período de elegibilidade é importante para definir quais movimentações artísticas definem o caráter ganhador de determinado artista ou determinado lançamento.

Grammy 2022: quais são os indicados?

Os indicados ao Grammy 2022 foram anunciados na terça-feira, 23 de novembro, em transmissão ao vivo liderada por Harvey Mason Jr., CEO da academia do Grammy. O evento foi realizado no Museu do Grammy, em Los Angeles, a partir das 14 horas (horário de Brasília).

