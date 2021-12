Pabllo Vittar apresenta show no TNT para comemorar cinco anos de carreira

A apresentação "I Am Pabllo" acontece na próxima terça-feira, 14 de dezembro, a partir das 21h30min, com transmissão pelo canal de televisão TNT

A cantora Pabllo Vittar estreou na indústria fonográfica em 2015, quando lançou o disco “Open Bar”, uma série de regravações em português de músicas famosas. Mas foi somente no ano seguinte que passou a trabalhar em seu disco autoral “Vai Passar Mal”, que se tornou um sucesso por causa de canções como “Corpo Sensual”. Agora, ela comemora sua trajetória com a apresentação do show “I Am Pabllo”.

O evento será exibido na próxima terça-feira, 14 de dezembro, com transmissão pelo canal de televisão TNT. Conteúdo começará a partir das 21h30min e terá vários hits de sua carreira.

"É emocionante passar por alguns dos momentos da minha carreira através deste projeto. Sem dúvidas é uma grande festa e um carinho para os Vittarlovers, sem eles nada disso seria possível. Sou muito grata. Que venha muito mais”, afirmou em texto divulgado à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na data, ela apresentará as músicas mais marcantes de sua trajetória. Pabllo Vittar coleciona vários obras de sucesso: “Problema Seu”, “Seu Crime”, “Parabéns”, “Amor de Que” e “Bang Bang” são alguns dos exemplos.

Em seis anos de carreira, já lançou os álbuns de estúdio: “Vai Passar Mal” (2017), “Não Para Não” (2018), “111” (2020) e “Batidão Tropical” (2021).

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Ingressos gratuitos para Bienal de Dança do Ceará estão disponíveis

Coldplay terá 4 shows no Brasil com Camila Cabello, diz jornalista

Séries "Turma da Mônica" e "Irmão do Jorel" chegarão ao HBO MAX

I Am Pabllo

Quando: terça-feira, 14 de dezembro, às 21h30min

Onde: Canal TNT



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags