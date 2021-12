Morte de Mila Moreira: veja homenagens e repercussão entre artistas

Mila Moreira morreu nesta segunda-feira, 6, aos 72 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas a atriz estava internada em hospital do Rio de Janeiro. Ela, que começou sua carreira como modelo, trabalhou em dezenas de telenovelas, como “Marron Glacê” (1979), “Anjo Mau” (1997), “Ti-Ti-Ti” (2010) e “O Astro” (2011).

Desde que seu falecimento foi informado, vários artistas e outros nomes populares prestaram homenagens em suas redes sociais. Uma das pessoas foi Regiane Alves, que integrou o elenco de “Laços de Família” (2000) e “Mulheres Apaixonadas” (2003).

“Muito triste acordar e saber da partida da querida Mila Moreira, excelente atriz que eu tive a sorte de trabalhar junto por duas vezes. Dona de uma simpatia e elegância únicas. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, escreveu.

Lilia Cabral publicou uma postagem em seu perfil do Instagram: “Estou em choque e arrasada. Ela não estava doente, e um mal súbito levou essa linda mulher que foi exemplo e inspiração para muitas mulheres. Mila querida, você sabe o quanto eu gosto de você, vou continuar te amando, lembrando de muitos momentos divertidos, lembrando de todos os conselhos e ensinamentos”.

A atriz e cantora brasileira Letícia Sabatella também homenageou Mila Moreira. “Um abraço bem apertado e o sorriso no rosto, eu te prometo. A arte da elegância, ela sempre assim. ‘Ah! Letícia, à quem trabalha pra me ajudar, eu pago a mais para fazê-las sorrir’”, recordou sobre momentos com ela.

“Ela sorvia com prazer até a dieta detox mais restrita, todo detalhe era alvo para se deliciar. Mestra que, em alguns encontros em cena, era uma fada delicadíssima. Te amo pra sempre e não terá fim”, complementou.

Lúcio Mauro Filho foi outro artista que prestou suas homenagens: “O dia amanheceu mais triste com a partida da querida Mila Moreira, ícone da elegância, precursora das atrizes que vieram das passarelas”.

“Uma companheira de trabalho maravilhosa, sempre carinhosa, sempre torcendo por mim. Que os anjos a recebam com todo o afeto que ela tão bem sabia ofertar. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs desta grande dama!”, disse.

A escritora Thalita Rebouças também comentou na última publicação de Mila Moreira. “Sempre tão doce e carinhosa. Como eu gostava de você… que seu caminho seja de luz, querida. Abraço apertado nos familiares e amigos”.



