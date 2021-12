Nas alturas, artista francês faz travessia na Praça do Ferreira

A ação acontece nesta quinta-feira, 9 de dezembro, com o projeto francês "Les Traceurs" na programação da Bienal Internacional de Dança do Ceará

Já imaginou estar andando pelo centro de Fortaleza e se deparar com um homem atravessando o céu? Isso está prestes a acontecer através da Bienal Internacional de Dança do Ceará. No primeiro dia do evento, 9 de dezembro, o projeto “Les Traceurs”, criação do coreógrafo francês Rachid Ouramdane, diretor do Teatro Nacional Chaillot, em Paris, traz o francês Nathan Paulin caminhando em highline no centro da capital cearense.

A partir das 17h, o artista irá percorrer cerca de 250 metros, saindo de um edifício localizado no entorno da Praça dos Leões até um prédio na Praça do Ferreira, a uma altura de 50 metros. Nathan já fez uma ação semelhante em setembro, como parte de uma programação do dia europeu do patrimônio, percorrendo 670 metros, da Torre Eiffel ao Palácio de Chaillot, na Praça do Trocadero, em Paris, a uma altura de 70 metros.

A travessia do artista será acompanhada por uma montagem sonora de Rachid Ouramdane e Jean-Baptiste Julien. O criador do projeto destaca que é uma ação de longo prazo, onde investe em locais ao ar livre como pano de fundo para uma reflexão sobre a capacidade das pessoas de respeitar os ambientes em que evoluem, propondo novas leituras dessas paisagens. Além de Paris, o projeto já passou por Grenoble, Annecy, Aussois e Fenestrelle.

A Bienal vai até o dia 19 de dezembro e proporciona programação gratuita em Fortaleza, Itapipoca, Paracuru e Trairi. Os ingressos para os espaços fechados em Fortaleza devem ser retirados no site Sympla.

XIII Bienal Internacional de Dança do Ceará

Quando: de 9 a 19 de dezembro de 2021

Onde: Fortaleza, Itapipoca, Paracuru e Trairi.

Ingressos gratuitos disponíveis na plataforma Sympla.

Informações: [email protected]

Site: www.bienaldedanca.com

